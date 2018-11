Dik 74% voor debuut Hans Peter Minderhoud en KWPN-hengst Ferdeaux

Nadat op internet trainingsfilmpjes verschenen van Hans Peter Minderhoud met de KWPN-hengst Ferdeaux (Bordeaux x Ferro) werd reikhalzend uitgekeken naar het wedstrijddebuut. Vandaag was het zover. Op de Subtopwedstrijd in Delft debuteerde de combinatie in de Prix St. Georges. Met de veelbelovende score van 74,12% wonnen ze ruimschoots de rubriek en daarmee ook een startbewijs voor Jumping Amsterdam.

“Het drafwerk was heel goed, de keertwendingen konden wat beter en het galopwerk was zonder fouten. In de eerste pirouette ging Ferdeaux een beetje teveel zitten maar de andere was weer heel goed”, vertelt Hans Peter Minderhoud over zijn proef. “We moeten elkaar in de ring leren kennen, maar voor de eerste keer ben ik hier heel tevreden mee.”

Van Baalen volgt

Marlies van Baalen en Go Legend (v. Totilas) volgden met 71,91% op de tweede plaats. Ook de jarige Lynne Maas noteerde een score boven de 70 procent. Haar proef met Fantastique (v. Vivaldi) was goed voor 70,52%. Rosina Hoopman en Coco-OO (v. OO Seven) werden vierde met 67,79% gevolgd door Kirsten Brouwer en Everlast-Lindh (v. Hofrat) met 67,57%.

Zware Tour voor De Man

Sietske de Man won de gecombineerde rubriek Zware Tour. Met haar Jazz-merrie Ziva kwam de score uit op 64,71%.

Mangelaars wint ZZ-Zwaar

In het ZZ-Zwaar zette Lisa Mangelaars de hoogste score neer. Ze reed Bolero (v. Belissimo) naar 65,21% en was daarmee de enige met een score boven de 65 procent. Brandon Duijndam met Grimeur (v. Charmeur) en Mabel Kwakkelstein met Emerald (v. Wynton) reden exact dezelfde score van 61,43% bij elkaar. Na toepassing van de ex aequo regeling mocht Duijndam de tweede prijs ophalen en Kwakkelstein de derde.

Uitslag

Bron: Horses.nl