Dream Boy en Hans Peter Minderhoud met dik 75% naar winst in Mechelen

Op London Olympia won Hans Peter Minderhoud met de tienjarige Glock's Dream Boy (Vivaldi x Ferro) twee weken geleden ook al de Grand Prix, maar vandaag in de Wereldbekerwedstrijd in Mechelen ging er nog een schepje bovenop en bleef Dream Boy er zelf nog meer aan trekken. Met een persoonlijk record van 75,87% lieten Dream Boy en Minderhoud onder andere Helen Langehanenberg met Damsey (75,717%) en Therese Nilshagen met Dante Weltino OLD (74,783%) achter zich. Niet de minsten in het internationale topcircuit.

Waar Dream Boy in het afgelopen seizoen nog vaak duidelijk moest worden aangemoedigd door Hans Peter Minderhoud, ging hij nu met meer looplust en vanzelfsprekendheid door de baan. Ook de piaffe-passage-tour (inclusief de overgangen) is duidelijk verbeterd en hetzelfde geldt voor de wisselseries. Waar Dream Boy eerder nog wel eens wat moeite had om de balans te houden in deze Grand Prix-oefeningen, lijkt het hem nu een stuk gemakkelijker af te gaan (en hoeft Minderhoud ook minder hard te werken). Dat zag de jury ook en met scores van 74,783% (Clive Halsall, GBR) tot 77,065% (Jacques van Daele, BEL) kwam hij gemiddeld uit op 75,87%.

Damsey en Dante Weltino

In de proeven van Damsey FRH onder Helen Langehanenberg en Dante Weltino OLD onder Therese Nilshagen, toch zeker geduchte concurrenten, slopen vandaag in Mechelen foutjes. Langehanenberg reed Damsey niet vol gas en hield nog wat in de tank voor de Wereldbeker-kür. Dat kostte haar de overwinning, want met 75,717% bleef het duo net onder Minderhoud. Daar weer achter kwam Dante Weltino OLD terecht (74,783%). Boven de 70% bleven ook Lusitano Coroado (Maria Caetano), Vancouver K (Judy Reynolds), Sir Donnerhall II (Morgan Barbancon) en Sir Diamond (Juliette Piotrowksi).

Cennin onder de 70

Cennin kwam met Madeleine Witte-Vrees niet verder dan 69,804% (8ste plaats) en Patrick van der Meer stuurde Zippo naar 68,587%.

Bron: Horses.nl