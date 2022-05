Geen NK voor Minderhoud en Dream Boy

Hans Peter Minderhoud brengt Glock's Dream Boy N.O.P. (Vivaldi x Ferro) niet aan de start op het NK Dressuur. De KWPN-hengst is niet 'fit to compete'. "Dat is erg jammer. Hij was in goede vorm en ik keek erg uit naar dit evenement met Dreamy. Hopelijk knapt hij snel op", aldus Minderhoud. Het NK is tevens de eerste (verplichte) observatie voor het WK in Herning.