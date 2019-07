Glock investeert in Zanardi

Hans Peter Minderhoud had de elegante Zanardi (Rubels x Avignon) in gedeeld eigendom met Renate Landa. Het deel van Landa, destijds ook eigenaresse van vader Rubels, is overgenomen door het Glock Horse Performance Center. "Ik ben er heel blij mee! Zanardi is een deel van de familie en al heel wat jaren in mijn leven, hij zit echt in m'n hart", aldus Minderhoud.

Minderhoud heeft de schimmel inmiddels negen jaar onder het zadel. Daarvoor werd de altijd vrolijk ogende Zanardi nationaal uitgebracht door Bart Veeze, maar vlak na de Wereldruiterspelen in Kentucky spotte Minderhoud de ruin. Sindsdien vormen de twee een combinatie.

Loopbaan

Na een succesvolle periode in de Lichte Tour, met internationale overwinningen in onder andere Roosendaal, Drachten en op Outdoor Gelderland debuteerde het duo in 2015 in de Grand Prix. De rest is geschiedenis. Sinds deze maand maken Minderhoud en Zanardi wederom deel uit van het Olympisch kader.

Bron: Horses.nl/Glock