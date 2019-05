Hans Peter Minderhoud rijdt Renate van Uytert haar lieveling In Style

Renate van Uytert-van Vliet geeft haar paarden niet graag uit handen maar moest vanwege haar babypauze op zoek naar een gelegenheidsruiter. Die vond ze in Esmée Donkers, die het rijden combineert met haar stage bij Van Uytert, en de teugels van de hengsten Johnny Depp (v. Bordeaux), Just Wimphof (v. De Niro) en In Style (v. Eye Catcher) overnam. Nu heeft Van Uytert haar lieveling In Style toevertrouwd aan Hans Peter Minderhoud, die hem voorstelde op de tweede WK-observatie in Nunspeet.

Na de hengstenshow vorige maand bij Van Uytert verhuisde In Style naar de stallen van het Glock Horse Performance Center in Oosterbeek waar Hans Peter Minderhoud de training van de zesjarige hengst op zich nam. “In de proeven van de hengstencompetitie wordt contragalop gevraagd en daardoor moest In Style in vrij korte tijd de wissels nog leren. Zodoende hebben we Hans Peter gevraagd of hij dat wilde doen. Hij is daarin een echte expert en we wilden niks aan het toeval overlaten”, legt Joop van Uytert uit.

Trots op Hans Peter

Renate van Uytert is enthousiast over de ruiterwissel. “Ik geef ze niet graag uit handen maar vind het een eer dat Hans Peter In Style wil rijden. Daar ben ik best trots op. Ze zijn pas een paar weken een combinatie maar de proef in Nunspeet ging echt goed en In Style sprong super mooie wissel. Ik ben heel benieuwd als ik er straks zelf weer op zit.”

Terugkeer in het zadel

De amazone beviel twee weken geleden van dochter Stella en kijkt vooruit om weer terug te keren in het zadel. “Aankomend weekend wil ik proberen een rondje te stappen, kijken hoe dat voelt en dan heel rustig aan weer beginnen. Ik hoop dat het meevalt maar ik voel me super goed en heb eigenlijk geen geduld meer”, zegt Van Uytert lachend. “Ik hoop dat ikzelf de laatste WK-observatie kan rijden en dat alles meezit. De paarden zijn in ieder geval fijn doorgereden door Esmée en Hans Peter, daar kan het niet aan liggen.”

Bron: Horses.nl