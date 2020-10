Haperende muziek brengt Charlotte Dujardin niet van de wijs

Niets liet Charlotte Dujardin gisteravond van de wijs brengen. Terwijl de muziek aan alle kanten haperde, stuurde Dujardin haar nieuwste crack Gio (v. Apache) onverstoorbaar naar de overwinning in de kür op muziek in Keysoe. De Britse kreeg met haar troetelpaard Pumpkin 83.36% met zelfs 9-ens voor de muziek en interpretatie.

Charlotte Dujardin begon sterk aan de kür met de negenjarige KWPN’er Gio. Op de klanken van ‘How to train a dragon’, bekend geworden als de muziek van Valegro, imponeerde Pumpkin in de piaffe-passage tour. De cijfers varieerden van een 10 tot een 7,5.

Muziek stopt

Hoewel met iets spanning in z’n lijf, liep de vos foutloos door het eerste gedeelte van de galopreprise. Na het zigzag appuyement hield de muziek ermee op om vervolgens verder te gaan op een totaal andere plek. Dujardin liet zich niet storen en zette het programma voort alsof er niets aan de hand was. Terwijl de de galopmuziek nog in volle gang was piaffeerde en passageerde de Britse onverstoorbaar naar het einde van de proef. Het leverde haar een unanieme eerste plaats op met 83.36%.

Butler tweede

Achter Dujarin eindigde Lara Butler op de achttienjarige Rubin Al Asad (v. Rubin Royal) als tweede met 77.455%. Gareth Hughes kreeg met KK Woodstock (v. Wolkentanz II) 76.500% en werd derde.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl