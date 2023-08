‘Happy Horse’ Quinn G wereldkampioen vijfjarigen

Quinn G (Quaterhit x Fassbinder) is zaterdagavond wereldkampioen geworden bij de vijfjarige dressuurpaarden op de Longines FEI/WBFSH Dressage World Breeding Championships for Young Horses. De Deense merrie werd gereden door Betina Jaeger. Quinn stond maar liefst 6,2% los van de nummer twee, No Limit (Geniaal x Florestan I) onder het zadel van Simone Pearce. Brons was er voor Beck’s (Benicio x Desperados) en Thomas Schulze.

Nog tijdens het afgroeten klonk er een overdonderend applaus voor Quinn en Jaeger. “Ik zag je glimlachen tijdens de proef en het moet ook wel heel fijn rijden”, begon jurywoordvoerder Ulrike Nivelle de beoordeling. Met een klinkende 10 voor aanleg op het scorebord lijkt er geen twijfel over bestaan dat deze merrie nog veel van zich zal laten horen in de dressuurring. “Een van nature makkelijk bewegend en werkwillig paard. Ze heeft enorm veel potentie” ging de jury verder. Ook de andere cijfers op het protocol bevestigen de buitengewone kwaliteit van de vosmerrie die gefokt is door Stutteru G – Helene Geervliet en in eigendom is van Helgstrand Dressage. Zowel haar draf als de harmonie werden beloond met een 9.7.

Altijd aan

Betina Jaeger komt woorden te kort vlak na de prijsuitreiking. “Ik weet niet goed hoe ik me nu voel, ik denk maar één ding; wow’,” glundert de Deense amazone van oor tot oor. “Na de derde plek op donderdag hebben we hard geoefend op onze overgangen en ik wilde zo graag haar kwaliteit laten zien hier. Dat is gelukt.” Op de vraag wat de beste kwaliteit van de merrie is, begint Betina weer te stralen. “Ze is een heel blij paard, dat altijd voor me wil werken en haar oortjes erop heeft. Zodra ze de baan in gaat dan staat ze aan en doet ze er nog een schepje bovenop.”

Betina Jaeger en Quinn (v. Quaterhit). Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Happy horse

Juryvoorzitter Susanne Baarup kon ook in de ring duidelijk zien dat Quinn een ‘happy horse’ was, vertelde ze. “Zo voorwaarts en gemakkelijk, we hadden de merrie bijna een 10 voor de harmonie gegeven tot ze een klein hapering hadden. We wilden de kracht en het gemak belonen van de jonge paarden belonen, dus we waren het als juryleden erover eens dat dit het podium moest worden. We hadden kippenvel in de juryhokjes.” Quinns fokker bevestigt het fantastische karakter van de merrie; “ze was een fijn veulen, maar niet direct speciaal. Pas toen ze onder het zadel aan het werk ging, kwamen haar kwaliteiten bovendrijven. Ze blijkt een echt wedstrijdpaard. Ze heeft een heel fijn temperament en zegt altijd ‘ja’ tegen haar ruiter. En nu goud, het is het allerbeste gevoel wat je kunt hebben als fokker.”

Nieuw team

Ook de zilveren medaille was voor een vos, al zij het ditmaal een Westfaalse ruin. De imponerende No Limit, gefokt door Marcel Roerdink en in eigendom van Monika en Thomas Ritzinger, kreeg ook drie negens op zijn protocol met als uitschieter een 9,5 voor zijn draf. “No Limit is een ontzettend goed paard en heel veel potentie”, aldus Ulrike Nivelle. “Hij beweegt groot en elastisch in draf en galoppeert met veel kracht en balans.” Zijn Australische amazone Simone Pearce is nog maar kort een combinatie met No Limit en had totaal niet verwacht dat zij hier zouden eindigen. “No Limit heeft in de afgelopen zes weken deze proef pas geleerd, dus ik ben zo ontzettend trots op hem”, vertelt ze vol emotie. “Alles is nog nieuw voor hem, en voor ons als team, dus dat hij hier zo zijn best heeft gedaan is geweldig.”

De top drie bij de vijfjarige paarden: Goud voor Betina Jaeger en Quinn G (v. Quaterhit), zilver voor Simone Pearce en No Limit en brons voor Thomas Schulze en Beck’s. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Vos betekent succes

Het kleurenpalet in de baan was een tikkeltje eentonig met drie voskleurige paarden. Marcel Roerdink, fokker van No Limit: “Ik ben gek op vossen en was daarom ook meteen gek van het veulen bij de geboorte. No Limit komt uit een heel bekende lijn en een heel getalenteerde merrie. Hij lijkt op zijn moeder, die heeft ook zo veel pit. Het is fantastisch, hier doe je het voor als fokker.” De Hannoveraans gefokte winnaar van brons eindigde vlak achter No Limit met maar 0,4% verschil in de eindscore. “Beck’s draaft met veel kracht en activiteit van achter naar voren en heeft veel balans.” aldus Ulrike Nivelle. “Hij presenteert zich met een mooi front en laat al zien dat hij aanleg heeft tot verzamelen.” Dit kwam met een 9 voor draf en aanleg dan ook naar voren in het protocol van de hengst die gefokt en in eigendom is van Christian Felker. “Ik heb vanaf dag één in hem geloofd’, vertelt Felker. “Thomas en Beck’s zijn een perfecte match. Dit was het WK-debuut voor ruiter, paard, maar ook voor mij als fokker. Een ervaring om nooit te vergeten!” Ook Schulze kan de kracht en het gemak voelen wanneer hij in het zadel zit. “Beck’s is mijn beste vriend en wil altijd alles voor me doen. Na zijn test op donderdag merkte ik dat hij onder de indruk was en een beetje moe, dus we hebben maar heel licht getraind zodat hij vandaag vol energie zou zijn. Dat heeft heel goed uitgepakt”, lacht de Duitse ruiter vol trots.

