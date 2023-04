Madeleine Witte-Vrees en Elton sluiten internationaal debuut CDI Tolbert af met hattrick

Het internationale debuut van Madeleine Witte-Vrees met de negenjarige BWP-goedgekeurde Elton (v. Escolar) had niet beter kunnen verlopen. Na het winnen van de PSG en de Inter I wonnen ze ook de kür op muziek. De combinatie scoorde als enige boven de 73%. Margot Arkema werd tweede en de Belgische Kizzy Halkett maakte het podium compleet.

Ten opzichte van de eerdere proeven had Elton in de kür op muziek iets meer spanning. Maar mede dankzij de knappe stuurmanskunsten van Madeleine Witte-Vrees verscheen er een winnende score van 73.417% op het scorebord. De spanning kwam voornamelijk tot uiting in de galop, waarbij het aanspringen niet mooi vloeiend ging. In de wisselserie om de twee kwam Elton wat hoog maar dat maakte hij weer goed met de klein gesprongen pirouettes. De hengst verloor heel even zijn balans in de aanzet van het drafappuyement naar rechts maar liep over het algemeen een goede draftour. Het beeld was misschien net niet zo gelaten als eerder deze week maar het was wel een kür met veel zevens.

Margot Arkema op twee

Margot Arkema en de Belgische Kizzy Halkett zijn de hele wedstrijd al aan elkaar gewaagd maar vandaag trok Margot aan het langste eind. De amazone stuurde Gavaristo (v. Tango) naar 71.553% en werd daarmee tweede. Gavaristo had misschien iets constanter in de aanleuning mogen blijven maar over het algemeen was het een sympathiek beeld. De draftour was over het algemeen erg sterk en vrijwel foutloosIn. In de wisselserie om de drie sloop een dure fout die de score iets drukte. Op de reservelijn was Gavaristo niet helemaal aan het been maar sprong later in de kür wel een mooie serie om de twee. Kizzy Hallkett reed Flambo (v. Fidertanz) met 71.017% naar de derde plaats.

Bron: Horses.nl