Hattrick voor Charlotte Fry & Jackson

Charlotte Fry en Jackson (v. Everdale) hebben een hattrick gescoord in de Lichte tour op het CDI Lier. Met 75.775% wonnen ze vandaag de kür op muziek en dat was de derde overwinning op rij. Charlotte nam Jackson mee naar CDI Lier om hem ervaring op te laten doen en dat is deze week goed gelukt. ''Jackson heeft deze week zoveel geleerd en bewijst dat hij echt een paard is voor de toekomst.''