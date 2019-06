Hattrick voor Voets, Krijnsen en Hosmar in Kronenberg

Sanne Voets, Lotte Krijnsen en Frank Hosmar gingen vandaag weer op herhaling in Kronenberg. Alle drie de combinaties sleepten in alle proeven dit weekend dezelfde prijzen in de wacht. Voets greep drie maal de overwinning in de Grade IV, Krijnsen werd drie keer tweede in de Grade IV, en Hosmar flikte in de Grade V hetzelfde kunstje als Voets.