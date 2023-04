Hattrick voor Yasmin Westerink op CDI Tolbert

Yasmin Westerink heeft CDI Tolbert winnend afgesloten. De amazone won de kür op muziek bij de Junioren met overmacht en stuurde Dibert L (v. Vivaldi) naar dik 75%. Westerink heeft daarmee alle rubrieken voor Junioren op Top Dressage Talent gewonnen. Lara van Nek won de kleine finale.

Yasmin Westerink begon CDI Tolbert met een overwinning in de teamtest voor Junioren en schreef een dag later ook de individuele proef op naam. In de afsluitende kür op muziek reed Westerink weer naar de winst en scoorde dus een mooie hattrick. De kür op muziek werd beoordeeld met 75.367% en dat was ruimschoots genoeg om de concurrentie voor te blijven. Kenya Schwierking reed Cecil (v. Bordeaux) met 73.642% naar de tweede plaats en Karla Marillo Skov maakte de top drie compleet.

Lara van Nek wint kleine finale

Naast de afsluitende kür op muziek werd er ook een kleine finale verreden. Hier was Lara van Nek met uitstek de beste. De amazone had het geluk niet helemaal aan haar zijde deze wedstrijd maar nam vandaag sportieve revanche. Haar proef met Jappaloup (v. All at Once) was goed voor 67.172% en dat leverde de eerste plaats op. Marlin Verwoert werd in deze finale derde. Zij reed Lucidex (v. All at Once) naar 65.606%. Sabrin Bouhtala maakte de top vijf compleet door King STH (v. Boston STH) naar 63.585% te sturen.

Uitslag kür op muziek

Uitslag kleine finale

Bron: Horses.nl