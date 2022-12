Haute Couture naar bijna 75% in GP Wellington

Katherine Bateson Chandler en de voorheen door Dinja van Liere gereden merrie Haute Couture (v. Connaisseur) hebben in de Grand Prix van Wellington, Florida, dit weekend een score gereden van 74,891%. Daarmee werd het duo tweede achter Kevin Kohmann en Inshallah (v. Imperio). Na een wat moeizame start heeft de relatief nieuwe combinatie inmiddels de weg omhoog gevonden.

Haute Couture werd eind vorig jaar verkocht aan Jennifer Huber, voor amazone Bateson, met het oog op het WK in Herning van afgelopen augustus. Het duo bleek echter meer tijd nodig te hebben. Ze zijn in de zomer onder meer getraind door Carl Hester en Dinja van Liere en hebben inmiddels de weg omhoog gevonden. Dinja van Liere bracht Haute Couture vorig jaar aan de start op het EK Dressuur en was reserve voor het Nederlands team op de Olympische Spelen in Tokio.

Grand Charmeur

Bateson Chandler bracht nog een bekend Nederlands paard aan de start in Wellington, namelijk de elfjarige KWPN-ruin Grand Charmeur (v. Apache). Die werd eerder internationaal bij de junioren uitgebracht door Micky Schelstraete en in de Grand Prix door haar moeder Jonna Schelstraete, voordat het paard begin 2021 aan Tina Rading verkocht werd. De combinatie werd tweede in de PSG, met 72.647%. Deze rubriek werd gewonnen door Chase Shipka met Dolani 5 (v. Don Frederic).

Bron: Horses.nl / Eurodressage