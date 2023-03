Heiden, Van Nek, Evers en Kikkert-Van der Linde winnen KNHS-Anemone Horse Trucks Cup Bergschenhoek

Ruim vijftig jeugdruiters reisden zaterdag af naar Horsecenter Pirouette in Bergschenhoek waar RV Klavertje Vier de vijfde competitiewedstrijd van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup organiseerde. Robin Heiden won bij de young riders en bij de junioren was Lara van Nek de beste. Bij de children ging de zege naar Sophie Evers en bij de pony’s noteerde Britt Kikkert-Van der Linde de hoogste score.

Britt Kikkert-Van der Linde nam met haar pony Nur Für Dich Texel vorige maand in Utrecht voor de eerste keer deel aan KNHS-Anemone Horse Trucks Cup competitie en werd toen derde. Zaterdag was er een fraaie eerste plek in Bergschenhoek. In de tussentijd won het duo de zilveren medaille op de KNHS Indoorkampioenschappen. “Het gaat echt super goed en ik merk elke wedstrijd dat we steeds beter een team worden. Ik heb Nur Für Dich nu een jaartje en we rijden pas sinds begin dit jaar Z2”, vertelt Britt Kikkert-Van der Linde over Nur Für Dich Texel die op stal de roepnaam Billie heeft. “Toen we hem voor de eerste keer zagen, zei mama dat hij een beetje dikke billen had. Zodoende werd het Billie en daar luistert hij ook naar.”

Observaties EK

De jonge amazone is blij met haar proef. “Er zaten nog wel wat dingetjes in en die ga ik proberen te verbeteren”, vervolgt de 13-jarige amazone die niet alleen bij de pony’s succesvol is maar ook bij de children. Met haar paard Dark Knight Texel maakte ze vorig jaar op het EK in Hongarije deel uit van het zilveren children-team. “Het plan is om dit seizoen met Billie en Dark Knight de observaties voor het EK te gaan rijden en dan zien we wel. Als ik met beide naar het EK mag, dan gaat mijn voorkeur uit naar Dark Knight omdat ik hem wat langer ken.”

Van Dalsen en Dijkshoorn

De rest van de top drie deed weinig voor elkaar onder. Uiteindelijk ging de tweede prijs naar Dominique van Dalsen met Zky en volgde Maddy Dijkshoorn met Hojvejs Casmir op de derde plaats.

Robin Heiden wint young riders

Bij de young riders scoorde de volledige top drie dik boven de 70%. Grote winnares was Robin Heiden die met Gasmonkey ruimschoots voor bleef op de concurrentie. Shanna Baars volgde met Farzana G als tweede en Sanne van der Pols maakte met Cuvanck PP de top drie compleet.

Lara van Nek bovenaan bij junioren

Lara van Nek noteerde met Jappaloup de hoogste score bij de junioren. Het duo werd gevolgd door Anniek van Dulst met Kadanz. De top drie werd compleet gemaakt door Jessica Nesselaar en Wendie, die momenteel bovenaan staan in de tussenstand van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup.

Evers wint, Happy Feet terug met nieuw amazone

Bij de children ging de eerste prijs naar Sophie Evers met Beaumonde. Tweede werd Eliev Verstappen met professor Happy Feet. De E-pony was eerder onder meerdere amazones succesvol en vaste waarde van het EK-team. Hij vervolgt zijn succes nu onder Eliev Verstappen die dit weekend debuteerde bij de children. Estelle Middelkoop, die met Guapo ook pas sinds kort bij de children uitkomt, volgde op de derde plaats.

Uitslag

Young riders:

1 Robin Heiden (Alphen aan de Maas), Gasmonkey (v. Tuschinski) 73,333%

2 Shanna Baars (Nieuw-Vennep), Farzana G (v. Ampère) 71,569%

3 Sanne van der Pols (Abbenbroek), Cuvanck PP (v. Downtown) 71,471%

Junioren:

1 Lara van Nek (Wijdewormer), Jappaloup (v. All at Once) 69,040%

2 Anniek van Dulst (Ermelo), Kadanz (v. Charmeur) 68,788%

3 Jessica Nesselaar (Uddel), Wendie (v. Kennedy) 67,727%

Pony’s:

1 Britt Kikkert-Van der Linde (De Cocksdorp), Nur Für Dich Texel (v. Nagano) 72,048%

2 Dominique van Dalsen (Linschoten), Zky (v. Zodiak Boy For Future) 69,667%

3 Maddy Dijkshoorn (Benthuizen), Hojvejs Casmir (v. Eiluns Spartan) 69,524%

Children:

1 Sophie Evers (Oudenbosch), Beaumonde (v. United) 73,500%

2 Eliev Verstappen (Liessel), Happy Feet (v. Tuschinski) 72,500%

3 Estelle Middelkoop, Guapo (v. Charmeur) 69,125%

