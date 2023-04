Heiden, Westerink, Van Norel en Niessen winnen KNHS-Anemone Horse Trucks Cup Wezep

Een mooie kopgroep kwam vrijdag aan de start bij De Heuvelruiters in Wezep waar de zesde competitiewedstrijd van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup werd verreden. Bij de young riders ging de zege naar Robin Heiden en bij de junioren was Yasmin Westerink de beste. Ellemijn van Norel voerde het klassement aan bij de pony’s en bij de children noteerde Esmae Niessen de hoogste score.

Robin Heiden nam met haar Tuschinski-zoon Gasmonkey voor de derde keer deel aan een competitiewedstrijd van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup en was na Utrecht en Bergschenhoek ook in Wezep de beste. “Het gaat eigenlijk hartstikke goed. Dit is ons tweede jaar bij de young riders en we beginnen steeds meer routine te krijgen. Het gaat heel steady”, vertelt Robin Heiden enthousiast.

Energie goed handelen

“Vorige keer in Bergschenhoek was onze allerbeste proef en toen scoorden we ook net wat hoger. De stap en de draf gaan eigenlijk altijd heel goed maar eerder ging er in de galop wel wat mis. Dat gaat inmiddels ook heel goed en vooral de pirouette naar links en de series waren heel mooi. Nu we wat meer routine krijgen in deze proeven, probeer ik in draf met wat meer expressie te rijden en die energie kunnen we nu ook in galop goed handelen.”

Mooi in de planning

Met drie gewonnen competitiewedstrijden heeft Heiden zich ruimschoots geplaatst voor de finale die in juni in Delft wordt verreden. “We hebben drie selecties gereden en gaan ons nu rustig voorbereiden op de EK-observaties en kijken hoe die gaan. Ik wil heel graag het EK rijden maar mocht dat niet lukken, dan zijn er dit seizoen weer andere mooie wedstrijden. We gaan nu thuis een beetje doortrainen en Gasmonkey is een paard dat je niet vaak mee hoeft te nemen. Verder hoop ik dit seizoen de finale van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup te kunnen rijden. Dat past mooi in de planning tussen de EK-observaties. Er zijn veel leuke wedstrijden om aan mee te doen maar ik vind het belangrijk dat Gasmonkey tussendoor ook rust krijgt.”

Westerink wint bij junioren

Bij de young riders bezette Evi van Rooij met Haley B de tweede plaats. De top drie werd compleet gemaakt door Mirthe van Doremalen met I Am Special. Bij de junioren was de top drie goed aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk gingen Yasmin Westerink en Dibert L er met de overwinning vandoor. Het duo werd gevolgd door Anniek van Dulst met Kadanz en Maddy Dijkshoorn met Appstore.

Ellemijn van Norel boven de 70%

Bij de pony’s werd één score boven de 70% genoteerd. Daarvoor zorgde Ellemijn van Norel met Brouwershaven’s Nairobi. Nina van Rooij volgde met Le Formidable als tweede en Sterre de Boer maakte met Getswerder’s Jelmer de top drie compleet.

Esmae Niessen klasse apart bij Children

De rubriek voor children was niet groot maar leverde wel een overtuigende winnares op. Dat was Esmae Niessen die met Diva Dodona MVN boven de tachtig procent scoorde. Sophie Evers en Beaumonde sloten aan op de tweede plaats.

Uitslag KNHS-Anemone Horse Trucks Cup, Wezep

Young riders:

1 Robin Heiden (Alphen aan de Maas), Gasmonkey (v. Tuschinski) 71,275%

2 Evi van Rooij (Sint Michielsgestel), Haley B (v. Bon Bravour) 69,412%

3 Mirthe van Doremalen (Dreumel), I Am Special (v. Charmeur) 67,745%

Junioren:

1 Yasmin Westerink (Dronten), Dibert L (v. Vivaldi) 69,747%

2 Anniek van Dulst (Ermelo), Kadanz (v. Charmeur) 69,646%

3 Maddy Dijkshoorn (Benthuizen), Appstore (v. Abercrombie) 69,596%

Pony’s:

1 Ellemijn van Norel (Wapenveld), Brouwershaven’s Nairobi (v. Woldhoeve’s Silco) 71,095%

2 Nina van Rooij (Sint Michielsgestel), Le Formidable (v. FS Champion de Luxe) 69,905%

3 Sterre de Boer (Breda), Getswerder’s Jelmer (v. Bowe) 69,286%

Children:

1 Esmae Niessen (Hulsberg), Diva Dodona MVN (v. Johnson) 80,025%

2 Sophie Evers (Oudenbosch), Beaumonde (v. United) 73,775%

Bron KNHS