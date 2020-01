Heijkoops Badari naar Israëlische jeugdamazone

Daniëlle Heijkoop heeft bekendgemaakt dat haar paard Badari (v. Gribaldi) verder gaat onder de Israëlische Sarah Bamberger. Heijkoop reed de nu veertienjarige ruin sinds zijn zesde en was Grand Prix met de bruine. Vorig jaar mei vertegenwoordigde de combinatie Nederland bij de Nations Cup in Compiègne.

“Badari heb ik vanaf zijn zesde. Nog maar net zadelmak, maar altijd al dat goede karakter en die mooie uitstraling. Hij deed goed zijn best, want anderhalf jaar later reden we onze eerste Prix St Georges. In 2014 werden we indoorkampioen in de Lichte Tour en in dat jaar wonnen we ook de Lichte Tour-rubriek op Jumping Amsterdam.” schrijft Heijkoop op Facebook.

Zware Tour

“Na een jaar training voor de Zware Tour hebben we de overstap gemaakt. Nationaal scoorde hij goed en ook internationaal heb ik gave wedstrijden met hem mogen rijden. Met de boot naar Mallorca, met het vliegtuig naar Doha, Nations Cup in Uggerhalne en Compiègne, met kerst naar Mechelen en het allermooiste concours ooit: Aken.” In 2018 reden Heijkoop en Badari naar een vijfde plaats in de viersterren kür op muziek in Aken.

De tijd nemen

De nieuwe amazone van Badari zal volgens Heijkoop de tijd nemen om een combinatie met Badari te worden. “Haar doel is om GP-U25 met hem te rijden”. De ruin verhuist overigens niet naar Israël. Bamberger traint namelijk bij Daniel Mosterdijk en Kim Schmid in Oud Gastel.

Bron: Facebook / Horses.nl