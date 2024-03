Helen Erbe wint 4* kür Lier

De Duitse amazone Helen Erbe heeft met Carlos FRH (v. Carabas) de kür op muziek van het 4* concours in Lier op naam gezet. Met een score van 75.895% bleef ze de Spaanse ruiter Severo Jurado Lopez met de Oldenburgs goedgekeurde Fürstenglory Old (v. Fürstenball) nipt voor. De derde plek was voor de Française Camille Judet Cheret met Herelja Higgins (v. Johnson TN).

Er waren grote verschillen in ranking tussen de vijf juryleden. De enige combinatie waar de jury het enigszins over eens was, was de vrolijke Luxemburgse amazone Fie Christine Skarsoe, die met haar Lusitanoschimmel Imperador dos Cedros (v. Rubi) vierde werd. Opmerkelijk was vooral dat de twee Duitse juryleden Erbe beiden ruimschoots op de eerste plaats zetten, terwijl de andere juryleden dat niet deden. Lopez was voor de juryleden uit Italië en Denemarken de beste, voor het Belgische jurylid Olivier Smeets stond zijn landgenote Laurence Roos bovenaan. Zij werd uiteindelijk vijfde in het eindklassement, vóór Lorne Vanderborne, die van Smeets een tweede plek kreeg toegewezen.

Er waren geen Nederlandse deelnemers in deze rubriek.

Uitslag

Bron: Horses.nl