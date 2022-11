Helen Erbe wint met minimaal verschil Piaff Förderpreis van Zaïre-E en Söder

In Stuttgart was de inloopproef van de Piaff Förderpreis de eerste rubriek van vanmorgen. Acht U25 dressuurruiters kwamen aan de start in deze Duitse competitie. Helen Erbe scoorde met Carlos FRH (v. Helenenhof's Carabas) 71.930% in de verkorte Grand Prix en werd daarmee de winnares. Ze werd op de voet gevolgd door Selina Söder met de KWPN'er Zaïre-E (v. Son de Niro) die 71.395% bij elkaar reed.

Zowel Helen Erbe als Selina Söder kregen te maken met een wisselende jury beoordeling. Erbe kreeg met haar Hannoveraan Carlos naast twee eerste plaatsen ook een zesde plaats met een score onder de 70% toebedeeld. Söder werd met Zaïre-E, voorheen succesvol onder Jessica von Bredow-Werndl, twee keer als eerste geplaatst, twee keer als derde en een keer als vierde. Bij haar kwamen wel alle percentages boven de 70%.

Helen Erbe had met Carlos een hakkeltje in de pirouette naar links wat haar punten koste. De andere pirouette leverde haar een paar 8,5-ven op. Zaïre-E liep een constante proef onder Söder met een mooie laatste lijn piaffe-passage.

Derde KWPN’er

Ook de nummer drie, Paulina Holzknecht reed met Entertainer Win T een 71+ score. Holzknecht kwam met de Rousseau-zoon tot 71.093%. De proef van het duo deed nauwelijks onder voor die van de eerste twee. De Wynton-zoon Davidoff ter Kwincke werd vierde onder Joana Peterka met 70.349%. Hij was daarmee de derde KWPN’er in de top vijf.

Springbank II VH wint Inter I

Gisteren werd in de Schleyer-Halle een nationale Inter I gereden. Hier werd de Duitse zakenvrouw Yara Reichert de winnares met de hengst Springbank II VH (Skovens Rafael x De Niro). Het paar scoorde 73%. In mei vorig jaar schafte Reichert de in Zweden gefokte hengst aan bij Helgstrand, samen met Reesinks fokproduct Valverde. Dit jaar was Reichert al verschillende keren eerste in de Lichte Tour, nationaal en internationaal.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl