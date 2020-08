Helen Langehanenberg grossiert in erelinten

Op de nationale dressuurwedstrijd in Münster stuurde Helen Langehanenberg de Bundeskampioene Candy OLD (v. Sir Donnerhall I) naar de zege in de Duitse M**. Met de Nederlandse hengst Indigo TC (v. Dream Boy) werd de Duitse amazone tweede in de rubriek. Langehanenberg pakte ook de zege in de Duitse S* met Schöne Scarlett (v. Scolari)

In de klasse M** reed Helen Langenhanenberg de zevenjarige merrie Candy OLD naar een mooie score van 8.50. Candy was de kampioensmerrie van het Oldenburger Verband, won het Bundeschampionat en won brons op het WK voor jonge dressuurpaarden. Toen zat Eva Möller nog in het zadel vanwege de zwangerschap van Langehanenberg. En ook door een langdurige blessure van Candy was de wedstrijd in Münster pas de tweede keer dat Langehanenberg zelf in het zadel zat.

Indigo TC tweede

Ook de in Nederland gefokte Dream Boy-zoon Indigo TC stelde Helen Langehanenberg zelf voor. Het paar werd in de M tweede met 8.40. Eerder zat de Spanjaard Manuel Dominguez Bernal in het zadel van de hengst die gefokt werd door Tim Coomans.

Schöne Scarlett

In de S*-dressuur pakte Helen Langehanenberg opnieuw de overwinning. Nu met de zevenjarige Scolari-dochter Schöne Scarlett. Het paar kreeg 8.2 voor de proef. Twee weken geleden debuteerde Langehanenberg met de merrie in de M en won direct. In Münster was het S-debuut van het paar en ook die werd winnend afgesloten.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron St.Georg