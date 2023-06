Helen Langehanenberg heerst in inloopproef Nürnberger Burg-Pokal Balve

In Balve zijn de komende dagen de Duitse kampioenschappen voor de dressuur- en springruiters. Gisteren werd op de eerste dag van het kampioenschap onder meer de inloopproef van de Nürnberger Burg-Pokal verreden. Helen Langehanenberg had twee ijzers in het vuur. Met de Hannoveraanse hengst Golden Romance Malleret PS (Governor x Sir Donnerhall) won de Duitse de proef en op WK-finalist DSP Danny Cool (Danciano x Sandro Hit) werd ze derde.

In het zadel van de hengst Golden Romance de Malleret PS liet Helen Langehanenberg een solide proef zien zonder grote fouten. Twee van de vijf juryleden zetten de combinatie op kop, twee op de tweede plaats en één op plek drie. De totaalscore van 73.561% was voor de amazone uit Münster en haar achtjarige Governor-zoon uiteindelijk genoeg om te winnen. De donkere vos is eigendom van de Franse stoeterij Le Haras de Malleret, hij werd gefokt door de Gestüt Lewitz. Golden Romance, halfbroer van onder meer For Romance I en II, begon zijn sportcarrière in Frankrijk, was als vijfjarige reserve voor het WK voor jonge dressuurpaarden en presenteerde zich op zesjarige leeftijd op het Bundeschampionat. In 2022 kwam hij naar Helen Langehanenberg.

Zilver op Bundeschampionat

Met de achtjarige Danny Cool scoorde Langehanenberg 72.122% en werd hiermee derde. De zoon van Danciano kwam ook vorig jaar bij de amazone op stal. Hij won drie jaar geleden zilver op de Bundeschampionate en eindigde het jaar daarna op de twaalfde plaats op het WK Jonge Dressuurpaarden.

Kienbaum tweede

Florine Kienbaum nestelde zich tussen de plaatsen één en drie van de wereldkampioene van 2014. In het zadel van de negenjarige Trakehner hengst Nautilus (Connery x Latimer) scoorde ze 72.780%. Drie juryleden zagen het paar als eerste, maar de zevende plaats en 70.244% bij B deden haar op de tweede plek belanden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron St.Georg