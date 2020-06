Helen Langehanenberg niet te kloppen in Riesenbeck

Ludger Beerbaums ruitersportcentrum Riesenbeck International stond gisteren in het teken van de dressuur. Helen Langehanenberg was grootverdiener op de wedstrijd, de amazone won alle drie de rubrieken. Op de Conteur-dochter Annabelle de Grand Prix en met de hengsten Zoom en Escamillo de klassen M en L.

De populaire hengst Escamillo (Escobar x Rohdiamant) debuteerde onder Helen Langehanenberg in de Duitse L klasse. De vijfjarige premiehengst kwam in januari bij de Duitse amazone onder het zadel en imponeerde direct in maart in de sporttest met de winst met 9,36. Bij zijn debuut in de L klasse overtuigde de hengst opnieuw en won met een 9,0.

Zoom en Indigo TC

De tweede overwinning haalde Helen Langenhanenberg met de Blue Horse Zack-zoon Zoom van het Westfaalse Landgestüt. Langenhanenberg stuurde de hengst naar een eindscore van 8,4 in de K klasse. Het paar kreeg een 8 voor de stap en voor de andere onderdelen een 8,5. Langehanenbergs Dream Boy-zoon Indigo TC werd vierde onder de Spanjaard Manuel Dominguez Bernal.

GP voor Annabelle

Twee paarden reed Helen Langehanenberg in de Grand Prix. Ze pakte de zege met Annabelle met een percentage van 73,667. De twaalfjarige Holsteinse merrie had een sterke draftour en goede pirouettes. Met Hollywood (v. Herzensdieb) werd ze derde met 71,367%. Daartussen nestelde zich een oude bekende van Langehanenberg, Damon’s Satelite (v. Damon Hill). De voormalige Bundeskampioen onder Langehanenberg werd door Jil-Marielle Becks voorgesteld en kwam tot 72,2%

Bron St.Georg