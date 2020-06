Helen Langehanenberg rijdt Frank Sinatra naar 76,5% in PSG

In de PSG op Hof Kasselmann was de winst vanmiddag voor Helen Langehanenberg en haar negenjarige Westfaler ruin Frank Sinatra 7 (v. Fidertanz). Het duo reed met een ijzersterke proef naar 76,545%. De tweede plaats ging naar de Finse Emma Kanerva die met Mist of Titanium (v. Millenium) niet ver achter Langehanenberg uitkwam: 75,813%.