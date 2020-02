Helen Langehanenberg viert debuutwedstrijd op Zoom met zege

Eind september kwam de Blue Horse Zack-zoon Zoom op stal bij Helen Langenhanenberg. De goedgekeurde hengst van Landgestüt Warendorf had gisteren zijn debuutwedstrijd onder het zadel van de Duitse Olympiade-amazone in Ankum. In de Dressurpferdeprüfung klasse M scoorde het paar 8.4, met een 9 voor de galop.

De zesjarige Zoom werd in 2016 goedgekeurd en won in 2017 de 14-daagse test van Neustadt-Dosse waar hij onder andere een 9,5 voor de galop en negens voor de Rittigkeit kreeg. De Blue Horse Zack-zoon is goedgekeurd in Westfalen (reserve kampioen), Hannover en Oldenburg en heeft een interessante bloedvoering. Moeder DMJ Diva Dannebrog (Blue Horse Don Schufro x Brentano II) loopt in het Britse para-dressuurteam.

9 voor galop

In januari vorig jaar kwam de hengst in de stallen van Beatrice Buchwald. Buchwald bracht Zoom twee keer aan de start in de Dressurpferdeprüfung klasse L. Eind september verhuisde de hengst naar Helen Langehanenberg. Gisteren had het paar hun eerste optreden in Ankum. Voor de stap en draf gaven de juryleden Zoom een 8, voor de galop een 9. De ‘durchlässigkeit’ en de algemene indruk leverde een 8,5 op wat een totaal gaf van 8,4 en de zege.

‘Het had niet beter kunnen lopen’

Achter Helen Langehanenberg kwam de Oldenburger hengst Free in Motion (v. Fürst Larino) onder Pia-Christin Matthes op plaats twee met 8.1. Derde werd Annika Korte op de eveneens in Oldenburg gefokte Geniale (v. Grey Flanell) met 8.0. Op Facebook schreef Langehanenberg: “Het had niet beter kunnen lopen!”

Klik hier voor de uitslag.

Bron St.Georg