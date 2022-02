Helen Langehanenberg viert internationale debuut op Daniela met zege

De wereldbekerwedstrijd voor dressuurruiters begon vanmorgen in Neumünster met een internationale Lichte Tour-rubriek. Helen Langehanenberg debuteerde hierin met de negenjarige Hannoveraanse merrie Daniela. Op de dochter van haar Grand Prix-paard Damsey FRH won de Duitse de PSG met 72.843%.

Twee keer bracht Langehanenberg Daniela pas uit op nationaal S-niveau. Vorig jaar oktober werd het paar zesde in Ankum en in januari, weer in Ankum, was er een vierde plek. Vanmorgen reed Langehanenberg een pr met de merrie, 72.843%. De jury was echter niet unaniem. Twee van de drie juryleden zetten haar op de eerste plaats, het jurylid bij E zag het duo pas op plek drie.

Achter Langehanenberg werd Helena Schmitz-Morkramer op DSP Lifestyle (v. Lord Fantastic) nipt tweede met 72.451%. Benjamin Werndl scoorde ook nog boven de 72%. Hij werd derde op de Don Frederic-zoon Discover met 72.108%.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl