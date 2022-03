Helen Langehanenbergs Schöne Scarlett FRH verder onder haar leerlinge Shona Benner

De negenjarige Hannoveraanse merrie Schöne Scarlett FRH (v. Scolari) zet haar carrière verder voort onder achttienjarige junior-amazone Shona Benner. Onder Helen Langehanenberg was de dochter van Scolari tweede in de finale van de Nürnberger Burg-Pokal 2021. Langehanenberg houdt zicht op de merrie want haar leerlinge Shona Benner neemt de teugels over.

Op haar Facebook-pagina schrijft Helen Langehanenberg: “Ik heb veel plezier beleefd aan het trainen van deze zeer getalenteerde en prestatie gerichte merrie uit de fokkerij en eigendom van Dr. Heidi en Wilfried Bouws vanaf het haar zevende jaar en ik ben erg blij dat ik haar verder op haar weg kan begeleiden met de eveneens zeer getalenteerde Shona. De twee hebben al een eerste voorproefje gegeven van hoe goed het nieuwe paar harmonieert. En voor de toekomst ben ik van plan om zelf weer in Scarletti’s zadel te gaan zitten…”

Tweede in Nürnberger Burg-Pokal finale

Onder Helen Langehanenberg was Schöne Scarlett al succesvol. Het afgelopen jaar won het paar de eerste kwalificatie voor de Nürnberger Burg-Pokal in Hagen met ruim 76%. In de finale in december werd de merrie net tweede achter haar stalgenoot Straight Horse Ascenzione (v. Blue Hors Zack). Nu was er een score van 77%. Tussendoor won Langehanenberg met Schöne Scarlett hub internationale Prix St-Georges-debuut in Aken met 76.323%.

Ook Langehanenbergs Brisbane

Shona Benner maakte met Der kleine Sunnyboy twee keer deel uit van het Duitse Europese Ponyteam, in 2019 toen ze met drie bronzen medailles huiswaarts keerde, en in 2020 toen ze teamgoud won. Voor haar juniorentijd heeft Benner al eerder een Burg-Pokal paard van Langehanenberg gehad, de merrie Brisbane (v. Belissimo M).

Bron St.Georg