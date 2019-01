Aderlating voor echtpaar Serre, drie Massa-paarden naar Helgstrand

Andreas Helgstrand heeft opnieuw inkopen gedaan. Dit keer in Frankrijk. Bij Sylvain Massa, bekend om zijn Lusitano-kruisingen, heeft hij de twee hengsten Addict de Massa (San Amour x Maestro JGB) en Dionysos de Massa (Special Agent Amour x Xaquiro) en de merrie Join Me de Massa (Everdale x Rieto) aangeschaft. De verkoop betekent een sportieve aderlating voor het echtpaar Arnaud en Anne-Sophie Serre, stalruiters bij Massa.

De negenjarige Grand Prix-hengst Addict de Massa liep onder het zadel van Anne-Sophie Serre. Als zesjarige reed Arnoud Serre de hengst op het WK voor jonge dressuurpaarden in Ermelo. De zesjarige Dionysos de Massa was op vierjarige leeftijd Frans reservekampioen met Arnoud Serre. De vijfjarige merrie Join Me de Massa werd vorig jaar gekroond tot Frans kampioen bij de vierjarigen.

Grand Prix-rentree Helgstrand

“Andreas was gelijk weg van deze drie paarden en in het bijzonder van Addict de Massa”, zegt Sylvain Massa. “Hij kon er direct heel makkelijk alle Grand Prix-oefeningen mee rijden en ziet in hem de ideale partner om terug te keren op het hoogste niveau in de ring.”

Addict de Massa



Dionysos de Massa



Join Me de Massa



Bron: Horses.nl