Andreas Helgstrand ambieert deelname Olympische Spelen

Hoewel Andreas Helgstrand de laatste jaren zeker niet stil heeft gezeten, reed hij na de Olympische Spelen van 2008 in Hong Kong geen grote kampioenschappen meer. De Deense ruiter liet weten in drievoudig wereldkampioene Fiontini (Fassbinder x Romanov) een paard te hebben gevonden waarmee hij deelname aan de Olympische Spelen ambieert.

“Met een merrie als Fiontini ga ik echt naar de Olympische Spelen. Ik denk dat ze alles in zich heeft en dat heeft ze bij Severo (Jurado Lopez, red.) ook laten zien. Ik denk dat we er over een aantal weken klaar voor zijn om ons met de concurrentie te meten”, aldus Helgstrand.

Tokyo

Met Jurado Lopez in het zadel werd de merrie drie jaar op rij wereldkampioene. Na haar tweede zege werd ze verkocht aan de Zweedse amazone Beata Söderberg, maar begin 2018 kocht Helgstrand haar voor Jurado Lopez terug met het oog op de Spelen in Tokyo. In januari 2019 maakte de combinatie het debuut in de Grand Prix en behaalde toen ruim 75%.

Bron: Dressprod/Horses.nl