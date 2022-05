Andreas Helgstrand beschuldigd van fraude in Deense krant

De Deense krant Nordjyske heeft vandaag twee grote artikelen over Andreas Helgstrand gepubliceerd waarin oud-investeerders en andere bronnen uit de paardenwereld (deels met naam en deels anoniem) hem beschuldigen van frauduleus handelen. Financiële experts noemen de bedrijfsmethoden die Helgstand Dressage er op na houdt 'zeer vreemd'. Helgstrand zelf ontkent de beschuldigingen.

In de uitgebreide artikelen van de krant komen de beschuldigingen kort gezegd op het volgende neer: meerdere mede-investeerders van ‘Helgstrand-paarden’ beschuldigen Helgstrand ervan dat hij hen zonder instemming uitkocht, hun paarden achter hun rug om verkocht en mede-eigenaren stellen dat hij de betreffende paarden voor veel hogere prijzen heeft verkocht dan hij aan zijn investeerders meldde.

Buiten de koop gehouden

Mede-eigenaren zeggen geen inzicht te hebben gekregen in de deals die Helgstrand maakte. Ze kregen bijvoorbeeld geen informatie over de koper of over de exacte verkoopprijs, ook als een paard 50-50 van Helgstrand Dressage en een investeerder was. Ook schrijft Nordjyske dat het gebruikelijk was dat Helgstrand, alvorens hij tot verkoop over ging, de mede-eigenaren uitkocht. Vaak zonder dat ze dat wisten.

In het artikel komen verschillende voorbeelden aan bod. Van een paard dat voor 150.000 euro meer verkocht was dan de mede-eigenaren te horen kregen, een paard dat hij zonder het medeweten van mede-eigenaren verkocht, de door De Paardenkrant bekend geworden casus van UNO Donna Unique waarbij 900.000 ‘verdween’ en rond dezelfde tijd bekend geworden schimmige verkoop van het paard Casio waarbij 160.000 euro ‘verdween’. Toen Helgstrand met dat laatste werd geconfronteerd door de mede-eigenaar (Jens Erik Markussen) legde hij het verschil alsnog bij.

Nordjyske legde de beschuldigingen voor aan financiële experts die de werkwijze van Helgstrand vreemd noemen en stellen dat hij de informatie over de deals móét delen met de mede-eigenaars van de paarden. “Als je zaken voor derden verkoopt, moet je kunnen documenteren wat je voor hen hebt verkocht.”

Helgstrand ontkent

Andreas Helgstrand stond Nordjyske te woord. Hij ontkent de beschuldigingen deels en wil niet op alle voorbeelden ingaan. Hij zegt: “We krijgen de hele tijd kritiek. Er gaat zoveel emotie gepaard met onze business. Het is nooit goed genoeg wat ik doe. Dit is hoe het is als je paarden met ons hebt. Het is dan aan investeerders of ze met ons in zee willen gaan.”

Bron: Nordjyske