Andreas Helgstrand breidt verder uit in Verenigde Staten

Andreas Helgstrand heeft met de Global Equestrian Group (Helgstrand, Beerbaum en Private Equity-reus Waterland) uitbreiding gedaan in de Verenigde Staten. Nieuwe aankopen zijn de bedrijven Gold Coast Feed in Wellington (Florida) en Show Grounds Live in Shelburne Falls (Massachusetts). Met de overname wil Helgstrand zijn reeds bestaande activiteiten in de VS ondersteunen en verder uitbreiden.

Gold Coast Feed is de officiële leverancier van voer en stalbedekking van het Palm Beach International Equestrian Centre (PBIEC). Dat verzorgt het bedrijf in de winter voor het Winter Equestrian Festival en het Global Dressage Festival. Het hele jaar door wordt gedistribueerd naar stallen in Wellington en omliggende regio.

Bereik vergroten

“We zien enorme potentie in Gold Coast Feed”, zegt Andreas Helgstrand. “Het bedrijf ligt op een toplocatie en heeft een goed aanbod van kwaliteitsproducten. Gold Coast Feed levert al aan PBIEC, dus we kennen het bedrijf en hun diensten. Door dit bedrijf aan onze groep toe te voegen, kunnen we zowel het serviceniveau als ons bereik op de hippische markt in Florida vergroten.”

Gold Coast Feed. Foto: Helgstrand Dressage

Concoursmanagement en streamingprovider

ShowGrounds (ook bekend als showgroundslive.com) opereert als concoursmanagement en streamingprovider voor paardensportevenementen in de Verenigde Staten en Canada. Het bedrijf ondersteunt momenteel 17 grote concoursen bij onder andere het verzorgen van startlijsten, uitslagen en video’s. Show Grounds Live heeft een mediabibliotheek met meer dan 1 miljoen video’s en biedt plaats aan meer dan 200.000 unieke streaminggebruikers.

Uitbreiding digitalisering

“Het ShowGrounds-platform past perfect bij onze groep”, zegt Helgstrand. “We zijn al begonnen aan uitbreiding van digitalisering en met de overname van ShowGrounds kunnen we op dit gebied weer een grote stap zetten. Met de combinatie van Show Grounds Live en Global Equestrian Group kunnen we de beleving van hippische evenementen naar een geheel nieuw niveau tillen.”

ShowGrounds. Foto: Helgstrand Dressage

Bron: Horses.nl/Persbericht