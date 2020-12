Andreas Helgstrand haalt Richard Davison binnen

Viervoudig olympiër en Britse paardensportlegende Richard Davison is toegetreden tot de Helgstrand Group. Zijn belangrijkste taak wordt het ontwikkelen van alle commerciële belangen van de Group in Groot-Brittannië.

Richard Davison runt samen met zijn zoons Tom en Joe een gecombineerde dressuur- en springstal. Daarnaast is hij betrokken bij vele aspecten van de Britse en internationale hippische gemeenschap. Davison is voormalig manager van het Britse olympische dressuurteam en voormalig coach van het World Class-programma voor springruiters.

Service verbeteren

“Richard is samen met zijn team en familie betrokken bij zoveel aspecten van de Britse paardensport. Ze brengen een ongeëvenaarde ervaring met zich mee en stellen ons in staat om de service aan onze Britse klanten te verbeteren. We zijn verheugd ze aan boord te verwelkomen”, zegt Andreas Helgstrand.

Wereldwijde marktleider

Davison begint per direct aan zijn nieuwe functie. “Andreas heeft een verbluffend succesvol paardensportbedrijf gecreëerd. Hij heeft de Helgstrand Group uit laten groeien tot de wereldwijde marktleider voor de verkoop van sportpaarden van uitstekende kwaliteit en after-sales service. Met andere spannende plannen aan de horizon, kijk ik er echt naar uit om bij te dragen aan deze volgende fase van de ontwikkeling van de Group”, zegt Davison.

Bron: Helgstrand Dressage