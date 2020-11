Andreas Helgstrand investeert in Riding Arena Robots

Helgstrand Dressage ApS en X-Drive Robot ApS hebben geïnvesteerd in het nieuwe bedrijf Riding Arena Robots. Riding Arena Robots zal, zoals de naam al doet vermoeden, autonome robots ontwikkelen en verkopen. Deze autonome robots egaliseren en onderhouden rijbanen.

“Het kost veel tijd en werktuigen – zoals bijvoorbeeld tractors – om onze rijbanen te onderhouden en om ervoor te zorgen dat ze in de best mogelijke conditie voor topsport verkeren”, vertelt Helgstrand. Hij beschouwt Riding Arena Robots als een bedrijf met veel potentieel en heeft zodoende besloten in het bedrijf te investeren.

Lancering in 2021

De nieuwe robot is al ontworpen. Technische eisen zijn gespecificeerd en de productontwikkeling is goed van start gegaan. Naar verwachting zijn de eerste prototypes in de zomer van 2021 klaar voor lancering. Daarna zullen de robots talloze test ondergaan, alvorens het op de markt gebracht wordt.

Vergelijkbaar met autonome grasmaaier

“De robot wordt aangedreven door een motor en moet zelfstandig kunnen rijden. Het kan worden vergeleken met een autonome grasmaaier en de manier waarop hij tuinen bijhoudt. Hij kan zichzelf opladen en met ingebouwde sensoren ook rond omheiningen sturen. Op die manier kan de robot in zowel dressuur- als springpistes worden gebruikt. Omdat de robot elektrisch is, is het ook een duurzame oplossing.”

Bron: Helgstrand Dressage