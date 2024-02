Casper Cassøe Krüth verlaat DWB voor Global Equestrian Group

Casper Cassøe Krüth, de directeur van het DWB, verlaat het Deense stamboek voor de rol van operationeel directeur bij Adreas Helgstrands Global Equestrian Group. Cassøe Krüth, de echtgenoot van het Deense Olympisch kaderlid Carina Cassøe Krüth, was veertien jaar lang directeur van het DWB.

Voorzitter Jan Pedersen noemt het vertrek van Cassøe Krüth een groot verlies voor het DWB. “Casper Cassøe Krüth is bijna veertien jaar lang directeur geweest en in die periode heeft het DWB een enorme ontwikkeling doorgemaakt, zowel kwantitatief als kwalitatief”, vertelt Pedersen. Hij verklaart verder dat Cassøe Krüth op het secretariaat in Vilhelmsborg een sterk team van betrokken medewerkers heeft samengesteld, die zich loyaal inzetten voor het management en de leden van de vereniging.

Samenwerking

Cassøe Krüth heeft onder de vlag van het DWB jarenlang samenwerkt met Helgstrand. Zo was Helgstrand titelsponsor van meerdere (inter)nationale wedstrijden en organiseerden ze samen onder andere de Nordic International Sales (NIS) in Uggerhalne. Cassøe Krüths vrouw Carina traint al jarenlang bij Helgstrand.

Nieuwe rol

“Casper Cassøe Krüth neemt de rol van operationeel directeur op zich, waar hij, samen met commercieel directeur Anders Bjørnstrup, de zorg zal dragen voor de activiteiten van de vele bedrijven van de groep. Dit omvat, niet in de laatste plaats, de vele internationale activiteiten van de groep en het wereldwijd bekende verkoop- en trainingscentrum voor elite dressuurpaarden, Helgstrand Dressage.”

Trots

Helgstrand laat persoonlijk weten ‘enorm trots’ te zijn dat hij Cassøe Krüth heeft binnengehaald. “Met Casper en Anders aan het roer van de belangrijkste activiteiten van ons bedrijf, kan ik me zonder zorgen meer focussen op de aan- en verkoop van paarden en de algemene bedrijfsstrategie”, aldus Helgstrand.

Bron: Helgstrand Dressage/Eurodressage