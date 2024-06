Commercieel directeur Helgstrand Dressage vertrekt

Anders Bjørnstrup, commercieel directeur van Helgstrand Dressage, legt na vier jaar zijn functie neer. Hij geeft het stokje door aan COO Casper Casper Krüth, die een aantal maanden geleden de rol van operationeel directeur bij de Global Equestrian Group op zich nam.

Op social media kondigt Bjørnstrup zijn vertrek aan: “Door mijn eigen keuze en wederzijdse instemming gaan ik en Global Equestrian Group (GEG) uit elkaar. Hierdoor is mijn laatste officiële werkdag bij Global Equestrian Group 30 Juni 2024. Wel blijf ik als extern adviseur betrokken bij enkele projecten.”

Volgende reis

Hij vervolgt: “Het zijn vier extreem spannende, moeilijke en ontwikkelende jaren geweest. Mijn verantwoordelijkheid en focus lag op het verbeteren van het merk, het profiel en de buitenlandse activiteiten van GEG. Veel ervan is gelukt en daarom is de timing goed voor een volgende reis. Vandaar dat ik de wens heb uitgesproken om af te treden. Ik ben bezig met het creëren van een nieuwe onafhankelijke toekomst en zal daar meer over laten weten als ik de tijd heb gehad om mijn gedachten hierover af te ronden.”

Bron: Horses.nl/ Instagram