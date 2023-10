Deense bond DRF: ‘Ambities van ruiters, trainers en eigenaren mogen niet voorgaan op welzijn paard’

De Deense bond DRF heeft gereageerd op de kritiek die vorige week in volle heftigheid losbarstte wat betreft de omgang met Andreas Helgstrand. De bond stelt in een persbericht: 'Helaas hebben we in 2023 opnieuw gevallen meegemaakt waarin de ambities van ruiters, trainers en eigenaren voor zijn gegaan op het welzijn van het paard. Dat is niet acceptabel.'

In een zeer uitgebreide blog op de website uanvendelig.dk, een non-profit project dat inzet op kennisdeling wat betreft blessurepreventie, behandeling en revalidatie, wordt DRF-directeur Morten Rodtwitt zelfs nog wat concreter wat betreft de twee Helgstrand-kwesties die er voor hebben gezorgd dat Ulf Helgstrand voorlopig is teruggetreden als voorzitter van de Deense paardensportbond.

Veterinair adviseur schreef rapport over DRF-opnames

Het gaat daarbij om de TV2-opnames bij Helgstrand op stal en de koliek (en behandeling) van Jovian op het Deens Kampioenschap. Mette Uldahl, de veterinair adviseur van de Deense bond, bekeek de opnames van Operation X en schreef een rapport aan de bond over hetgeen ze zag.

Op uanvendelig.dk meldt Uldahl daarover: “Op de opnames zijn onaanvaardbare compromissen op het gebied van paardenwelzijn te zien die serieus genomen moeten worden. De details worden beschreven in het rapport aan DRF: ik kan niet in details treden.”

Dat rapport leverde Uldahl op 5 juli 2023 aan de DRF, zo bevestigt DRF-directeur Morten Rodtwitt. De directeur van de Deense bond beantwoordt concreet de vraag die onder andere op uanvendelig.dk (maar ook door voormalig chef d’equipe Kimi Nielsen in een open brief) wordt gesteld: is het verantwoord geweest om Andreas Helgstrand naar het Europees Kampioenschap te sturen met de TV2 opnames én het ongeoorloofd toedienen van medicatie op het Deens Kampioenschap in het achterhoofd?

Daarover zegt Rodtwitt: “Het is essentieel om het geval van ongeoorloofde medicatie van Jovian op de Deense Kampioenschappen te scheiden van de opnames van TV2 van trainingen bij Helgstrand Dressage.”

“De zaak over de medicatie van Jovian is behandeld door de tuchtcommissie van de DRF, en hier werd het vonnis pas op maandag 18 september uitgesproken. Het zou niet eerlijk zijn geweest om Andreas Helgstrand niet voor het Europees Kampioenschap te selecteren op basis van een zaak waarover de tuchtcommissie nog niet had geoordeeld – je bent onschuldig totdat het tegendeel is bewezen.”

Opnames TV2: DRF erkent de ernst

“Met betrekking tot de opnames van TV2 bij Helgstrand Dressage erkent DRF de ernst en op basis hiervan heeft het bestuur van DRF de veterinaire adviseur gevraagd een rapport op te stellen met de veterinaire beoordeling van de door TV2 ter beschikking gestelde opnames. Het is belangrijk om te benadrukken dat het niet Andreas Helgstrand is die in de clips op de verschillende paarden te zien is. Het veterinaire professionele rapport wijst op een aantal ernstige schendingen van de gedragscode van de DRF en richtlijnen voor ethisch omgaan met het paard in de paardensport.”

Actieplan

De DRF en Helgstrand Dressage hebben contact gehad over het rapport en de opnames: “DRF heeft in eerste instantie een constructieve benadering gezocht richting Helgstrand Dressage. Helgstrand heeft vervolgens een actieplan opgesteld als onderdeel van de oplossing van de problemen die de opnames aan het licht brengen, en Andreas Helgstrand is zich ervan bewust dat deze opnames door de DRF als zodanig ernstig worden beschouwd dat er geen ruimte is voor verdere afwijkingen van onder andere de gedragscode en de richtlijnen voor de ethische omgang met het paard in de paardensport. Dus ja, op het moment van selectie was het ethisch verantwoord om Andreas Helgstrand voor het EK te selecteren.”

Tuchtcommissie doet zijn werk

In het persbericht van vandaag benadrukt DRF dat de reglementen voor iedereen gelden en overtredingen van het reglement- en eventuele schendingen van regels voor rekening van de tuchtcommissie komen en dat het bestuur noch de directie van DRF hier inmenging in heeft. “We kunnen in het publieke debat als passief worden ervaren, terwijl bepaalde zaken aanhangig kunnen zijn bij de tuchtcommissie. De reden dat we ons niet uitspreken is meestal dat we de tuchtcommissie niet willen en mogen beïnvloeden. Dit betekent niet dat wij bepaald gedrag acceptabel vinden, maar we moeten de zaken scheiden en de commissie hun werk laten doen.”

Bron: Uanvendelig.dk / DRF.dk