Deense Bond DRF: Voorzitter Ulf Helgstrand en vicevoorzitter Jakob Blicher Ravnsbo treden af

De Deense Hippische Federatie (DRF) maakte vandaag bekend dat zij op zoek moeten naar een nieuwe voorzitter en vicevoorzitter tijdens de vergadering van de Raad van Afgevaardigden, die op 13 april 2024 gehouden wordt.

Voorzitter Ulf Helgstrand en vicevoorzitter Jakob Blicher Ravnsbo hebben aangekondigd hun functie in 2024 neer te leggen. Met hun aftreding wil het duo de Raad van Bestuur de beste voorwaarden bieden om de ontwikkeling en de toekomst van de paardensport te waarborgen.

Ulf Helgstrand is sinds 2003 voorzitter van de DRF en werd tijdens de vergadering van de Raad van Afgevaardigden in het voorjaar van 2023 nog voor twee jaar herkozen. In september 2023 nam Helgstrand echter verlof als voorzitter vanwege de belangenverstelling met betrekking tot zoon Andreas Helgstrand. Het is nu officieel dat hij niet zal terugkeren naar de functie van voorzitter.

‘Ruimte voor nieuwe krachten’

Gedurende het verlof van Helgstrand nam vicevoorzitter Jakob Blicher Ravnsbo de honneurs van hem waar. Ravnsbo was sinds 2009 bestuurslid en sinds 2021 vicevoorzitter. Hij stelt dat hij ruimte zal maken voor nieuwe krachten in de Raad van Bestuur. Daarom zal hij tijdens de vergadering van de Raad van Afgevaardigden in 2024 zijn functie neerleggen.

Bron: Horses.nl/ DRF