Deense bond trekt handen af van Helgstrand: uit team en geen samenwerkingen meer

De Deense paardensportbond DRF heeft gisteren in een bestuursvergadering besloten om Andreas Helgstrand (voorlopig) uit het nationale team te zetten. Dat naar aanleiding van de Operation X-documentaire op stal bij Helgstrand. Daarnaast zegt de bond de samenwerking (onder andere met evenementen op Helgstrands concours in Aalborg) op. Ook de Deense instructeursbond wil zich distantiëren van Helgstrand. Het Deense stamboek DWB heeft nog niet gereageerd.

Helgstrand, die de uitzending twee maal via de rechter probeerde te stoppen, trekt na het zien van de uitzending het boetekleed aan en zegt geschrokken te zijn. “De manier waarop wij onze paarden trainen op de beelden is niet goed. Dit is slecht en te hardhandig rijden, en voldoet niet aan onze richtlijnen en waarden richting onze paarden.”

Harde consequenties

Dat boetekleed kan niet voorkomen dat er harde consequenties volgen. Los van de aangifte door de Deense dierenbescherming, zet de Deense paardensportbond Helgstrand ook buiten de deur. En dat betekent ook een streep door Parijs, waaraan Helgstrand wilde deelnemen met Jovian of Queenparks Wendy.

Uit het team

“De DRF heeft besloten om Andreas Helgstrand voorlopig uit te sluiten uit het nationale team en alle teamactiviteiten. Het bestuur van DRF heeft de kwestie woensdag tijdens een bestuursvergadering behandeld 17.00 uur, na het bekijken van de twee uitzendingen op TV 2. Het bestuur van DRF neemt sterke afstand van de onaanvaardbare rijstijl, trainingsmethodes en behandeling van de paarden, die duidelijk blijken uit de uitzendingen. Daarom is het nu duidelijk dat Andreas Helgstrand, op basis van de uitzendingen, DRF niet kan vertegenwoordigen als nationale teamrijder. Als nationale teamruiter ben je onder andere verplicht om te voldoen aan de Gedragscode van DRF, richtlijnen voor het ethisch correct gebruik van paarden in de paardensport en om als goed rolmodel op te treden.”

Dwingende oproep aan ruiters om zich te melden

Andreas Helgstrand is zelf niet het zadel te zien in de TV2 documentaire, de DRF doet een oproep aan Helgstrand-ruiters die wel in beeld zijn om zich te melden: “De ruiters die voorkomen in de opnames van TV 2 zijn niet herkenbaar in beeld gebracht. Het bestuur van de DRF roept de ruiters die op beeld verschijnen dan ook op om zich te melden bij de tuchtcommissie van de DRF. Indien het verzoek niet wordt ingewilligd, zal DRF maatregelen initiëren om de ruiters te identificeren en te melden aan de tuchtcommissie van de vereniging.”

Alle samenwerking met Helgstrand eindigt

De DRF gaat nog een stap verder en wil ook geen concoursen meer op de concourslocatie van Helgstrand in Aalborg. “Helgstrand Event is onderdeel van de Helgstrand Group. De onaanvaardbare cultuur wat betreft de training en behandeling van paarden, die duidelijk uit de uitzendingen blijkt, is niet verenigbaar met de fundamentele waarden en principes van DRF op het gebied van paardenwelzijn. Daarom heeft de raad van bestuur van DRF woensdagavond ook besloten om de samenwerking met Helgstrand Event op het gebied van het organiseren van evenementen en nationale en internationale kampioenschappen voorlopig te beëindigen. In 2024 gaat het onder meer om over de Deense Kampioenschappen dressuur voor senioren en U25 ruiters en paradressuur in de maand mei, en over de organisatie van de Scandinavische kampioenschappen dressuur, springen, paradressuur en voltige in de maand juni.”

“Helgstrand Event heeft ook een overeenkomst gesloten met de International Equestrian Federation (FEI) om in mei een EEF Nations Cup in de springsport te houden. DRF zal FEI vragen om op basis van de twee uitzendingen de samenwerkingsovereenkomst opnieuw te beoordelen.”

Deense intructeursbond

Een soortgelijke reactie komt van de Deense instructeursbond (DR-IF): “DR-IF kijkt met diepe zorg naar de systematische gewelddadige manier van trainen die is gedocumenteerd in de twee Operatie X-uitzendingen. We distantiëren ons strikt van elke vorm van gewelddadig rijden die niet alleen onze eigen ethische richtlijnen schendt maar ook de nodige aandacht mist voor het welzijn van het paard.”

“Helaas lijkt de gevestigde cultuur bij Helgstrand Dressage in strijd met onze fundamentele waarden en ethische beginselen. Te veel gewelddadig rijden en professionele ongepast oefenen is onacceptabel in onze vereniging en we distantiëren ons van alle vormen van aanvallen tegen het paard als trainingsmethode.”

“Als direct gevolg van deze ernstige overtredingen heeft het bestuur van DR-IF besloten om op de algemene vergadering te bepalen of de betrokken partijen van de vereniging moeten worden uitgesloten. Wij geloven dat deze stap noodzakelijk is om de integriteit van onze organisatie te behouden en onze onwrikbare inzet voor dierenwelzijn en ethisch rijden te signaleren.” DR-IF wil Helgstrand ook niet langer als stageplek voor instructeurs in opleiding.

Nog geen reactie van Deens stamboek

Het Deense stamboek DWB heeft nog niet gereageerd op de kwestie.

