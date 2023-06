Deense zender TV2 maakt opnames met verborgen camera bij Helgstrand

Helgstrand Dressage heeft vanmorgen een persbericht gepubliceerd waarin het bedrijf zich op voorhand distantieert van het programma Operation X van de Deense publieke zender TV2. Het programma waarin journalist Morten Spiegelhauer misstanden aan het licht probeert te brengen, filmde met verborgen camera bij Helgstrand.

De uitzending over Helgstrand Dressage is nog niet uitgezonden en Helgstrand Dressage verzet zich tegen het uitzenden van de beelden. In een persbericht zegt het bedrijf van Andreas Helgstrand het volgende:

‘Wat zou je ervan vinden om gefilmd te worden met een verborgen camera en dan getoond te worden op de nationale televisie? Dit is precies waar de medewerkers van Helgstrand Dressage door TV2 aan zijn blootgesteld. De opnames zijn gemaakt door een mol uit het TV2-programma Operation X.‘

“Het is ongelooflijk aanstootgevend en zeer verontrustend dat de privacy van onze medewerkers en mijzelf zijn geschonden, uitsluitend om een ​​spannende documentaire te maken”, zegt Andreas Helgstrand.

Geen contact opgenomen

“Iedereen die paardrijdt of iets met paarden te doen heeft, weet dat paarden groot en sterk zijn, en dat er vaak hulpmiddelen nodig zijn. Die gebruiken we hier bij ons ook. Dat hadden we graag op TV2 laten zien. Maar niemand van de redactie heeft contact met ons opgenomen. Geen telefoontje, geen e-mail. Waarom heeft TV2 niet gebeld en gevraagd of ze onze methodes konden komen filmen? Waarom heeft TV2 ons volledig gepasseerd, terwijl het hele programma blijkbaar gaat over Helgstrand Dressage. Helgstrand Dressage heeft altijd een transparante en open dialoog willen hebben met zowel de pers als de rest van de samenleving. Daarom vind ik het heel jammer dat TV2 juist voor het tegenovergestelde heeft gekozen. Daar distantieer ik me sterk van”, zegt Andreas Helgstrand.

Na in het geheim te hebben gewerkt, willen TV2 en Morten Spiegelhauer nu de agenda bepalen voor een interview op hun voorwaarden. Helgstrand Dressage weet nog steeds niets over wanneer en wat er is gefilmd zonder onze toestemming. Daarom hebben we er voor gekozen om de volgende brief terug te sturen naar TV2, als antwoord op het interviewverzoek van Morten Spiegelhauer, die we ook aan de buitenwereld laten zien.‘

Ons antwoord aan TV2:

Hallo Morten en Ketil,

Bedankt voor je telefoontje op 15 juni.

Het was onaangenaam dat je het telefoongesprek opnam en me dat pas vertelde toen ik je vroeg of je dit gesprek hebt opgenomen.

Op dezelfde manier is het zeer onaangenaam als je zegt en schrijft dat TV2 een persoon als groom bij ons in dienst heeft genomen, die in werkelijkheid een mol was met een verborgen camera en met de opdracht om iets te vinden om te bekritiseren en op te nemen.

Het is ongemakkelijk omdat het aanvoelt alsof een inbreker je huis is binnengedrongen en door je kamers en kasten heeft gerommeld.

Ongeacht onze openheid en transparantie, Helgstrand Dressage is een privébedrijf en dus een privéruimte.

Noch ik, noch onze werknemers hoeven op een manier te leven en te handelen waarin het risico om te worden gecontroleerd en gefilmd door landelijke media een ingebouwde voorwaarde is voor onze werkdag.

Het wordt gezien als extreem aanstootgevend en kan niet legaal zijn.

Als je door de voordeur was binnengekomen, was je welkom geweest bij ons en zouden we hebben opengestaan voor een gesprek.

Zonder mij op voorhand het materiaal te laten zien, vraagt ​​u mij nu om de beelden in een ​​bijeenkomst met rollende camera’s om mij het materiaal te laten zien.

Voordat ik wil overwegen om met dat interviewverzoek in te stemmen, vraag ik TV2 om mij vooraf de volledige ruwe banden van de verborgen opnames op te sturen, en wanneer ik de gelegenheid heb gehad om het materiaal te bekijken, kunnen we een datum voor het interview inplannen

Met vriendelijke groet

Andreas Helgstrand

Bron: Helgstrand Dressage