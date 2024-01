Financiële experts in Nordjyske: ‘Financiële situatie Helgstrand Dressage ziet er niet goed uit’

De Deense krant Nordjyske heeft een uitgebreid artikel gemaakt over de financiële situatie van Helgstrand Dressage en de Global Equestrian Group. Eind vorig jaar maakte Helgstrand de cijfers over 2023 bekend en die zien er volgens verschillende experts, die in het artikel van Nordjyske aan het woord komen, niet goed uit.

Zo zegt Søren Hougaard, professor ondernemersfinanciering aan de Aalborg University Business School: “Er knipperen enkele rode waarschuwingslichten. 161 miljoen Deense kronen (ruim 21 miljoen, red.) winst is niet genoeg om de schuldenberg die ze hebben te financieren met de rente die ze betalen.”

De schuld van de Global Equestrian Group is elf keer zo groot als de winst voor rente en afschrijvingen (Ebitda) en zo zijn er ook rode cijfers te zien op de balans.

Solvabiliteit mag niet verder dalen

Søren Hougaard wijst er ook op dat de solvabiliteitsratio is gedaald naar 29 procent, dat was 40% toen Waterland zich inkocht. Een andere expert, Lars Krull, senior adviseur aan de Aalborg University Business School, is het daar mee eens. Hij zegt dat de solvabiliteitsratio niet verder mag zakken. In totaal heeft de Global Equestrian Group 2,2 miljard Deense kronen (294 miljoen euro) schulden.

Helgstrand heeft nog maar 25 procent in handen na kapitaalinjecties

In de Global Equestrian Group werd de afgelopen maanden meerdere malen nieuw kapitaal gepompt. Kort na het einde van het boekjaar in juni 2023 vond een kapitaalverhoging van 112 miljoen Deense kronen (16,2 miljoen euro) plaats. En eind oktober vond er opnieuw een kapitaalinjectie plaats van 45 miljoen Deense kronen (6 miljoen euro).

Door die kapitaalinjecties van Waterland heeft Helgstrand nog maar 25 procent van de Global Equestrian Group in handen. Helgstrand verkocht in 2018 iets meer dan de helft van Helgstrand Dressage aan Waterland.

