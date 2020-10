Gestüt Famos uit verkoop genomen

Gestüt Famos in het Duitse Syke (Niedersachsen) is uit de verkoop genomen. De luxurieuze stoeterij die in 2002 werd gebouwd door wijlen Klaus Ostendorf stond al jaren in de verkoop nadat Ostendorf in 2014 failliet ging. Andreas Helgstrand wordt in de wandelgangen genoemd als koper, maar wil dat zelf nog niet bevestigen.

Andreas Helgstrand meldt aan Horses.nl: “Ik kan er nog niets over zeggen.”

Helgstrand Germany Property GmbH

Onlangs richtte Helgstrand wel een nieuw bedrijf op in Duitsland: Helgstrand Germany Property GmbH. Het bedrijf met een startkapitaal van 25.000 euro (minimale bedrag om een GmbH op te richten in Duitsland) werd op 17 september 2020 opgericht.

Gestüt Famos: 9,3 miljoen

Gestüt Famos in Syke werd in 2002 gebouwd door de bakkerij-ondernemer Klaus Ostendorf. Ostendorf was een grote man in de Duitse bakwarenindustrie, maar kwam rond 2012 in de problemen door een hygiëneschandaal. 2014 ging hij failliet en moest ook Gestüt Famos verkocht worden.

De luxurieuze stoeterij met een groot landhuis (met onder andere binnen- en buitenrijbanen, 45-boxen, EU-dekstation, zwembad, sauna, drie appartementen en een apart huis voor gasten, acht appartementen voor medewerkers en 21 hectare grond) stond dit jaar te koop voor 9,3 miljoen euro.

Eerder was de vraagprijs voor het spul meer dan het dubbele: 20 miljoen euro.

Bron: Horses.nl