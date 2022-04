Global Equestrian Group ook in de educatie-business: samenwerking met Van Hall Larenstein

Andreas Helgstrand en Ludger Beerbaum lanceerden met hun Global Equestrian Group in december vorig jaar een driejarige opleiding voor ruiters: de Master Rider Education. Voor die opleiding slaan ze de handen ineen met de Nederlandse Hogeschool Van Hall Larenstein.

Met de opleiding doen Helgstrand en Beerbaum wat ze hadden aangekondigd met de Global Equestrian Group: de tentakels van dat bedrijf moeten de gehele paardensector gaan beslaan. Van fokkerij, tot voer, tot kleding en zadels.

Theorie

Van Hall Larenstein zal een substantieel deel van de theorie in de opleiding aanbieden. Ervaren docenten van de bachelor Equine, Sports and Business geven online les. De leerstof wordt toegespitst op wat voor dressuur- en springruiters belangrijk is: sportprestaties door de juiste training, gezondheid, voeding en fokprogramma’s. Ook de leerstof uit de businessvakken krijgen de studenten aangeboden.

‘Erkenning’

“Onze unieke opleiding Equine, Sports and Business trekt al 25 jaar studenten uit verschillende landen. Zij vinden banen over de hele wereld. Dat wij onze expertise nu gaan inzetten voor de Master Rider Education, is een prachtige erkenning voor onze hogeschool en voor het docententeam van onze paardenopleiding,” zegt Ruth van der Beek, directeur onderwijs in Velp.

Andreas Helgstrand zegt uit te zien naar de samenwerking, ook omdat hij goede ervaringen heeft met studenten van Van Hall Larenstein. “Met hun motivatie en kennis hebben HVHL-studenten al veel bijgedragen aan ons bedrijf, zowel in de stallen als op kantoor,” zegt hij. Zijn partner Ludger Beerbaum benadrukt hoe belangrijk het is voor de sector dat Van Hall Larenstein wetenschappelijke kennis toegankelijk maakt voor ruiters.

