Grand Prix-debuut Andreas Helgstrand met Fiontini en D’Avie volgende week

Andreas Helgstrand maakt volgend weekend zijn Grand Prix-debuut met drievoudig Wereldkampioene Fiontini (Fassbinder x Romanov) én met tweevoudig Wereldkampioen D'Avie (Don Juan de Hus x Londonderry). Dat gebeurt op de nationale wedstrijd in Hjallerup. Daarnaast brengt de Deense topruiter ook Ferrari OLD (Foundation x Hotline) en Wereldkampioen Revolution (Rocky Lee x Rouletto) aan start.

Helgstrand liet onlangs weten de Olympische Spelen met Fiontini te ambiëren: “Met een merrie als Fiontini ga ik echt naar de Olympische Spelen. Ik denk dat ze alles in zich heeft en dat heeft ze bij Severo (Jurado Lopez, red.) ook laten zien. Ik denk dat we er over een aantal weken klaar voor zijn om ons met de concurrentie te meten”, aldus Helgstrand toen.

Vrachtwagen vol

Helgstrand reist met een vrachtwagen vol naar Hjallerup. Ferrari OLD loopt daar in de Intermédiaire II en de Grand Prix en stalgenoot Revolution maakt zijn debuut in de Prix St. Georges. Zoon Alexander Yde Helgstrand brengt ook meerdere paarden aan start op het evenement. Eén daarvan is Santiago (Stedinger x Dacaprio), die voorheen is gereden door Dorothee Schneider en Simone Pearce.

Bekende gezichten

Op de startlijst van de Grand Prix staan Agnete Kirk Thinggaard met haar Olympische paard Atterupgaards Orthilia (Gribaldi x Donnerhall). Daarnaast brengt Helgstrands vrouw Marianne twee paarden in de Grand Prix aan start: Super Mario (For Compliment x Royal Dance) en Lollipop (Lord Sinclair x Welt Hit IO). Laatstgenoemde nam in 2017 deel aan het Europees kampioenschap in Gothenburg. Toen nog onder het zadel van Emile Faurie.

Bron: Dressprod/Horses.nl