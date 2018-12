Gunner KS binnen no-time weer verkocht

Iets meer dan een week geleden werd bekend dat de KWPN-goedgekeurde Gunner KS was aangekocht door Andreas Helgstrand, maar de Belissimo M-zoon heeft niet lang in zijn Deense box gestaan. Eurodressage meldde vandaag dat Bernadette Brune de zevenjarige hengst heeft gekocht.

De Duitse Grand Prix-amazone was bij Helgstrand op stal om haar eigen Di Magic OLD (v. Dimaggio) af te leveren, die ze aan de Deense handelaar had verkocht. Brune zag Gunner bij toeval in de rijbaan en was op slag verliefd. “Ik bleef Andreas aan zijn hoofd zeuren of ik hem mocht rijden en uiteindelijk mocht het”, vertelde Brune aan Eurodressage.

Goedkeuring KWPN

De door Arthur en Annette Kleiwegt van KS Horses gefokte Gunner KS stroomde in 2014 via de herkansing in en verdiende na het najaarsonderzoek zijn goedkeuring bij het KWPN. De hengst begon zijn carrière onder het zadel van Laurens van Lieren, maar verhuisde begin 2016 naar Stal Witte, waar Van Lierop de teugels overnam.

Successen met Van Lierop

In 2017 verhuisde met de hengst met Van Lierop mee, die haar eigen stal begon in het Brabantse Uden. Later dat jaar eindigde de combinatie op de zevende plaats in de finale van het WK Jonge Dressuurpaarden. De hengst won begin dit jaar de KWPN Hengstencompetitie klasse Z dressuur onder het zadel van Van Lierop en maakte eind mei zijn debuut in het ZZ-Zwaar. De laatste paar maanden stond de Gunner in training bij Stal Witte.

