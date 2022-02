Helgstand Jr.’s EK-paard Sa Va verkocht

Na een periode van vier jaar heeft Alexander Yde Helgstrand afscheid genomen van Grevens Sa Va (Soprano x Romancier). De 17-jarige merrie, waarmee Helgstrand in 2020 en 2021 deelnam aan het EK voor junioren, is verkocht aan de Zweedse jeugdamazone Olga Fischer.

Grevens Sa Va werd eerder in de internationale Lichte Tour uitgebracht door Carina Nevermann Torup. Begin 2018 nam Alexander Yde Helgstrand de teugels over. Het duo maakte twee jaar op rij uit van het Deense EK-team: in 2020 in Pilisjászfalu (teamzilver) en in 2021 in Oliva (teambrons). Beide EK’s sloten ze af met de vijfde plaats in de kür.

Van pony’s naar paarden

“Sa Va is uniek en heeft me zoveel geleerd. Het is altijd een grote stap van de pony’s naar de paarden, maar ik heb het nauwelijks gemerkt. Ik heb een fantastisch tijd met haar gehad en ik weet dat Olga goed voor haar zal zorgen”, zegt de 18-jarige Alexander Yde Helgstrand die sinds kort een combinatie vormt met Grand Prix-paard Belantis.

Bron: Horses.nl/Helgstrand Dressage