Helgstrand-aflevering Operation X: uitzending gepland op 22 november

De Deense zender TV2 heeft de Helgstrand-aflevering van het undercoverprogramma Operation X op de programmering gezet: 22 november om 20.00 uur. Of het programma daadwerkelijk uitgezonden wordt, is nog niet bekend. Andreas Helgstrand probeert de uitzending via het Gerechtshof alsnog te stoppen, de uitspraak volgt waarschijnlijk een week voor de uitzending.

Andreas Helgstrand probeerde de uitzending al via een kortgeding tegen te houden, maar ving bot bij de rechtbank in Aalborg. Helgstrand ging in beroep tegen die uitspraak en nu moet het Gerechtshof er op 14 november naar kijken. Een paar dagen na de zitting wordt de uitspraak verwacht, volgens TV2.

Dubbele aflevering gepland van ‘Geheimen van een paardenmiljardair’

Eurodressage meldt dat TV2 heeft bevestigd dat de Helgstrand-uitzending een dubbele is, de titel is: Hestemilliardærens hemmeligheder (Geheimen van een paardenmiljardair’).

Kijken vanuit Nederland?

TV2 is een commerciële Deense zender en gratis kijken is niet mogelijk. Via een proefabonnement op TV2Play (de digitale versie) is kijken in de EU mogelijk, maar TV2 schrijft ook dat een permanent adres in Denemarken nodig is voor toegang.

Lees hier meer over het kijken van TV2 in het buitenland

De Deense site Ridehesten berichtte als eerste over de uitzending

Bron: Horses.nl