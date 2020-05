Helgstrand blij met samenwerking Faurie: ‘De vraag vanuit Groot-Brittannië blijft groeien’

In maart dit jaar maakte Emile Faurie bekend dat hij Hof Kasselmann verliet voor Helgstrand Dressage. Volgens Andreas Helgstrand biedt deze ontwikkeling veel kansen voor de Britse markt. "In de loop der jaren is de vraag vanuit de Britse markt sterk gestegen. Dit heeft ons er toe gebracht een samenwerking te beginnen met één van de beste Britse dressuurruiters", aldus Helgstrand.

Faurie vertegenwoordigde zijn thuisland meermalen op Wereld- en Europese kampioenschappen en Olympische Spelen. “Het lijdt geen twijfel dat Emile een uiterst vaardige ruiter is. Hij heeft ruiters geholpen aan talloze overwinningen, heeft grote wedstrijden beoordeeld en heeft een groot netwerk waar Helgstrand Dressage nu van kan profiteren. Daarom zijn we blij dat Emile een aantal van onze paarden in training heeft en op de Britse markt kan aanbieden”, besluit de Deen.

Lees ook:

Bron: Helgstrand Dressage