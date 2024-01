Helgstrand dient jaarverslag eigen financiële holding niet op tijd in

Helgstrand heeft het aan de stok met de Deense autoriteiten, dat meldt Nordjyske. Helgstrand heeft het jaarverslag van zijn financiële holding Wama Consult A/S, waar onder andere zijn aandelen in Helgstrand Dressage zijn ondergebracht, niet op tijd ingediend. De Kamer van Koophandel dreigt Helgstrand nu voor de faillissementsrechter te dagen.

Wama Consult A/S, het bedrijf waar volgens het laatste jaarverslag (juli 2022) nog een vermogen van iets meer dan een miljard kronen (ruim 134 miljoen euro) van Andreas Helgstrand was ondergebracht, had zijn jaarverslag op 2 januari 2024 moeten publiceren. Dat is niet gebeurd.

Failissementsrechtbank

De Deense Kamer van Koophandel dreigt nu Wama Consult A/S voor de faillissementsrechtbank te dagen. “Indien wij uw jaarverslag niet uiterlijk 01-02-2024 hebben ontvangen, zullen wij zonder nadere aankondiging de faillissementsrechtbank verzoeken de onderneming gedwongen te ontbinden”, citeert Nordjyske een brief van de Deense KvK.

‘Accountantsredenen’

Niels Heering, voorzitter van Wama Consult A/S, meldt in een sms bericht aan Nordjyske dat de vertraging te maken had met ‘accountantsredenen’. “Ik kan u mededelen dat de jaarverslagen van Wama om accountantsredenen zijn uitgesteld, maar dat deze begin volgende week zullen worden afgerond en ingediend.”

Bron: Nordjyske