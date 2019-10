Helgstrand Dressage maakt 10 miljoen winst en keert 21 miljoen dividend uit

Hoewel de winst is gedaald, slaagt Andreas Helgstrand er nog steeds in om het kopen en verkopen van paarden tot een succesvol bedrijf te maken. Na publicatie van de jaarrekening blijkt dat Helgstrand Dressage 75 miljoen Deense Kroon oftewel ruim 10 miljoen euro heeft verdiend. Eigenaren Andreas Helgstrand en kapitaalfonds Waterland hebben ervoor gekozen om een ​​buitengewoon dividend van 163 miljoen Deense Kroon (21.817.987 euro) uit te keren. Dat meldt het Deense zakenblad Børsen.

In de boekhoudperiode verdiende Helgstrand Dressage 75 miljoen DKK (10.038.951 euro). Het jaar daarvoor kwam de winst aanzienlijk hoger uit, namelijk op 110 miljoen DDK (14.723.794 euro).

Groot dividend

Vorig jaar kocht de private equity-reus Waterland van Andreas Helgstrand 51% van Helgstrand Dressage. Nu hebben de partijen een buitengewoon dividend uitgekeerd van in totaal 163 miljoen DKK (21.817.987 euro). Dit grote dividend kan verband houden met zakelijke transacties, maar dat valt niet af te leiden aan de jaarrekening.

Investeren en uitbreiden

“Het bedrijf zal blijven investeren in de uitbreiding van het hengstenstation en het trainen van jongere paarden, wat naar verwachting in combinatie de groei zal stimuleren en de basis zal versterken voor verdere uitbreiding van de geografische gebieden in de komende jaren”, schrijft Helgstrand Dressage in de jaarrekening.

Bron: Børsen