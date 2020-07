Helgstrand Dressage neemt commercieel directeur aan

Helgstrand Dressage heeft het managementteam weer uitgebreid. Eerder trad onder andere al een financieel directeur aan en nu is het team uitgebreid met een commercieel directeur. Anders Bjørnstrup Bech is een communicatie-zwaargewicht in Denemarken en richtte onder andere het branding bureau Clienti A/S op.

”Zowel Waterland als ik kijken er erg naar uit dat Anders deel gaat uitmaken van het team. Zowel qua chemie als qua competentie weten we zeker dat we de juiste match hebben gevonden”, vertelt Andreas Helgstrand, die in 2008 samen met zijn vrouw Marianne Helgstrand Helgstrand Dressage oprichtte en in 2018 een meerderheidsbelang in het bedrijf verkocht aan Waterland Private Equity.

Nog verder uitbreiden

Andreas Helgstrand wil Helgstrand Dressage nog groter maken: “We werken aan verschillende nieuwe opties op het gebied van acquisitie en samenwerking die onze positie wereldwijd kunnen versterken en die ook andere activiteiten rondom het paard omvatten. Om deze activiteiten te ontplooien hadden we behoefte aan een gekwalificeerd iemand, die we inmiddels hebben gevonden met Anders.”

Anders Bjørnstrup Bech zegt over zijn toetreding tot het Helgstrand-team: ”Na door de jaren heen op adviserend niveau bij verschillende soorten bedrijven te hebben gewerkt, kijk ik er erg naar uit om mijn kennis en ervaring in deze nieuwe functie te gebruiken en deel uit te maken van Helgstrand. Nieuwe en opwindende uitdagingen staan te wachten nu de hele wereld onze markt is. Andreas en Marianne hebben iets unieks gecreëerd in de paardensportwereld en er is nog meer potentie voor verdere bedrijfsuitbreiding.”

Miljardenbusiness

Binnen 10 jaar ontwikkelde Helgstrand Dressage onder leiding van Andreas Helgstrand zich tot de meest toonaangevende (en grootste) dressuurhandelsstal in het topsegment. En daarbij kent Helgstrand geen grenzen. Met honderd medewerkers, honderden paarden, enorme investeringen, een investeringsmaatschappij als grootaandeelhouder, een miljoenenfarm in Wellington en ga zo maar door, wordt er in de paardenwereld vaak gefluisterd: ‘dat kan toch nooit goed gaan’.

Met Helgstrand Dressage harkt Andreas Helgstrand miljoenen binnen. Zijn bedrijf Wama Consult, een financiële holding, waar onder andere Helgstrand Dressage in ondergebracht is, groeide vorig jaar qua kapitaal van 356 miljoen Deense kroon naar een miljard Deense kroon. Uit de jaarcijfers is ook ongeveer af te leiden hoeveel de Nederlandse investeringsmaatschappij Waterland betaalde voor een meerderheidsbelang: richting de 100 miljoen euro. De Deense website Finans.dk analyseerde de cijfers van Helgstrand en sprak ook met Helgstrand over zijn miljoenenbedrijf. Ook daar zegt Helgstrand: ‘Er is nog veel meer mogelijk.’

Bron: Horses.nl