Helgstrand en Beerbaum lanceren opleiding voor ruitertalent

Ludger Beerbaum en Andreas Helgstrand bundelden eerder dit jaar hun krachten in de Global Equestrian Group. Nu organiseren de Olympische ruiters en hippische ondernemers een innovatieve opleiding voor getalenteerde spring- en dressuurruiters: Master Rider Education.

”Presteren op het hoogste niveau in de sport gaat niet meer alleen over het hebben van een goed paard”, zegt viervoudig Olympisch kampioen Ludger Beerbaum, partner van Global Equestrian Group. “Het vermogen om consistent te blijven aan de top van de sport gaat alleen met veel kennis, de juiste paarden en verzorging, en slimme training.”

Runnen van bedrijf naar hogere sferen getild

Het runnen van een bedrijf met paarden is de afgelopen jaren ook naar hogere sferen getild. ”Inzicht in de belangrijkste aspecten om een succesvolle ondernemer te worden en een winstgevend bedrijf te runnen in de moderne hippische industrie is zeer belangrijk”, zegt Olympisch ruiter Andreas Helgstrand, CEO van Global Equestrian Group. ”Ik had graag gewild dat dit onderwijsprogramma bestond toen ik jong en vol dromen was.”

Sterke focus op persoonlijke ontwikkeling

Global Equestrian Group lanceert de Master Rider Education met een sterke focus op de hippische sport en industrie van vandaag en morgen. Het educatieve programma zal bestaan uit theorie en praktijk en een sterke focus op persoonlijke ontwikkeling.

Kennis doorgeven

Andreas Helgstrand benadrukt dat het belangrijk is om jonge volwassenen op te leiden voor wat komen gaat in de toekomstige hippische industrie: ”We hebben de afgelopen decennia zoveel geleerd en ik wil die kennis graag doorgeven.”

‘Schridde en Schockemöhle hebben deuren geopend’

Ludger Beerbaum: ”Toen ik 15 was, openden professionals als Hermann Schridde en Paul Schockemöhle deuren voor me waardoor ik veel kennis kon opdoen. Zonder twijfel heeft die tijd een ongelooflijke invloed op mijn carrière gehad. Ik wil hetzelfde doen voor anderen.”

Bron: Horses.nl/persbericht