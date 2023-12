Helgstrand en drie medewerkers geschorst door Deense instructeursvereniging

De Deense instructeursbond DR-IF heeft Andreas Helgstrand en Helgstrand-medewerkers Thomas Sigtenbjerggaard, Maria Anita Andersen en Ole Hummelshøj geschorst naar aanleiding van de Operation X-documentaire op stal bij Helgstrand. Daarnaast is Helgstrand Dressage niet langer een officieel stage-adres.

De bond besloot daartoe op een buitengewone bestuursvergadering op donderdag 30 november. De schorsing is voor onbepaalde tijd. “Op een toekomstige vergadering kan eventueel besloten worden of deze trainers weer kunnen worden toegelaten.”

Stageplaats

Concreet betekent de schorsing dat Helgstrand, Sigtenbjerggaard, Andersen en Hummelshøj geen leerlingen en stagiaires mogen begeleiden die de opleiding tot instructeur of professioneel ruiter volgen bij DR-IF.

Helgstrand Dressage en Uggerhalne Sportsrideklub

Helgstrand Dressage was een erkend stage-adres voor paardensportbond DRF, dat is niet langer het geval. Zowel Helgstrand Dressage als de Uggerhalne Sportsrideklub zijn geschrapt van de lijst met stage-adressen. Op dit moment liepen drie leerlingen stage bij Helgstrand, voor hen wordt door DR-IF een andere stageplaats gezocht.

De Deense bond DRF schrijft daarover: “De behandeling van paarden die heeft plaatsgevonden bij Helgstrand Dressage niet verenigbaar is met het zijn van een stage-adres voor studenten paardrijden. Daarom is de samenwerking op het gebied van leerlingplaatsen voor ruiters in opleiding met Helgstrand Dressage en ook met Uggerhalne Sportsrideklub beëindigd.”

Alles over Operation X in de Paardenkrant

De Paardenkrant ontving beide Operation X-afleveringen over Helgstrand Dressage – die vorige week live gingen in Denemarken – van TV2. Incidenten zijn er vaker geweest in de paardenwereld, maar juist het beeld dat grof rijden aan de orde van de dag is (en er beleid is om de sporen daarvan te verbergen) maakt ‘De geheimen van een paardenmiljardair’ een documentaire van een andere orde. Tekenend daarin zijn gesprekken tussen Rebekka Klubien, de TV2-redacteur met paardenachtergrond die een maand lang undercover bij Helgstrand als groom werkte, en andere grooms.

Bron: Persbericht DR-IF / Persbericht DRF