Op de facebook pagina van Helgstrand Dressage is bekend gemaakt dat Helgstrand en Schockemöhle hun medewerking geven aan goede doelen veiling op Horse24.com.

Op zondag 20 maart a.s. start er een online veiling met als doel zoveel mogelijk geld binnen te halen voor de slachtoffers in Oekranië. Helgstrand en Schockemöhle bieden 3 dekkingen aan van de hengsten Opoque, Value, en Vitalos. De opbrengst van de veiling gaat naar Artsen zonder grenzen en de hulporganisatie Equiwent aid.